La Mancomunitat de la Ribera Baixa quiere blindarse ante futuras catástrofes climáticas.

Por ello, ha presentado a la Iniciativa Urbana Europea el proyecto RESICOM. Un pionero sistema de gestión anticipatoria que aspira a convertir los once municipios de la comarca en un referente de prevención.

Así lo ha explicado el presidente de la Mancomunitat, Rafael Gisbert, quien espera poder conseguir más de dos millones de euros procedentes de Europa para desarrollar este plan tan ambicioso.

El plan contempla instalar una red comarcal de sensores y una plataforma digital compartida para ofrecer datos de riesgo en tiempo real. Además, los protocolos de alerta se diseñarán junto a los propios vecinos, quienes recibirán formación sobre cómo actuar ante una alerta.

La propuesta cuenta con el respaldo científico y social de la Universitat Politècnica, la Universitat de València y Cruz Roja.