La Junta Local de Alzira reivindica seguir formando parte de la comisión de seguimiento como Patrimonio de la Humanidad

Este es el comunicado de la Junta Local Fallera de Alzira que hemos comentado con el presidente, Luis Gisbert:
Les juntes locals falleres i federacions falleres presents en l’expedient de la UNESCO reclamen participar en la Comissió de Seguiment de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
Les juntes locals falleres i federacions falleres de municipis de fora de la ciutat de València manifesten la seua preocupació davant la recent reestructuració de la Comissió de Seguiment de les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat impulsada per l’Ajuntament de València, una decisió que ha deixat fora entitats i col·lectius que han tingut un paper fonamental en la consecució i preservació del reconeixement atorgat per la UNESCO.
Les Falles són una festa compartida per desenes de municipis valencians. De fet, l’expedient que va fer possible la declaració de les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO no es limitava a la realitat de la ciutat de
València, sinó que incorporava expressament les juntes locals i federacions falleres de diverses poblacions, reconeixent així el caràcter territorial, plural i col·lectiu de la festa.
Entre les entitats incloses en aquell expedient es trobaven la Junta Local Fallera de Paterna, la Junta Local Fallera de Manises, la Federació de Falles de Gandia, la Junta Local Fallera d’Alzira, la Junta Local Fallera de Torrent, la Junta Local Fallera de Xàtiva, la Federació Junta Fallera de Sagunt, la Junta Local Fallera de Dénia, la Federació de les Falles de Borriana i la Junta Local Fallera de Sueca, el Perelló i el Mareny, entre altres agents representatius del món faller.
Per això, resulta difícil d’entendre que la governança i el seguiment del patrimoni faller reconegut internacionalment continue desenvolupant-se sense una representació efectiva d’una part tan important de la comunitat fallera. Les Falles són patrimoni de totes les falleres i fallers, independentment del municipi on es planten els monuments.
Les entitats signants consideren que la Comissió de Seguiment ha de ser un espai obert, participatiu i representatiu de tota la realitat fallera. No es tracta de qüestionar la incorporació de cap entitat concreta, sinó de garantir que tots els agents que formen part del patrimoni reconegut per la UNESCO tinguen veu en les decisions relacionades amb la seua salvaguarda, promoció i projecció de futur.
La preservació del patrimoni immaterial exigix escoltar totes les sensibilitats i realitats territorials. Les juntes locals i federacions falleres representen milers de falleres i fallers, desenes de poblacions i una part essencial de les manifestacions culturals, musicals, artístiques, literàries i festives que conformen les Falles. A més, les entitats recorden que en els darrers anys el mateix món faller ha defensat la necessitat de crear un Ens Faller oficial vinculat a la Generalitat Valenciana, amb l’objectiu de coordinar el conjunt de les estructures falleres, reforçar la protecció institucional de la festa, garantir una representació equilibrada del territori i assegurar el compliment de les directrius de la UNESCO en matèria de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial.
Per tot això, les juntes locals falleres i federacions falleres reclamen:
- La incorporació de representants de les juntes locals i federacions falleres presents en l’expedient de la UNESCO a la Comissió de Seguiment de les Falles.
- L’establiment de criteris objectius, transparents i verificables per a determinar la composició d’aquest òrgan.
- El reconeixement de la dimensió territorial de les Falles, que va molt més enllà de la ciutat de València.
- L’impuls d’un model de governança participatiu que garantisca la presència de tots els sectors implicats en la salvaguarda del patrimoni faller.
- L’avanç en la creació d’un organisme de coordinació fallera d’àmbit autonòmic que permeta canalitzar la veu conjunta del món faller davant les institucions.
En el desé aniversari de la declaració de les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, les entitats signants consideren que és el moment de reforçar la unitat del món faller i d’assegurar que totes les comunitats que formen part d’este patrimoni col·lectiu estiguen degudament representades en els òrgans encarregats de vetlar pel seu futur.
Les Falles són patrimoni de tots. I la seua representació també ha de ser de tots.