La Falla Sant Joan de Alzira reutilizará el plástico para hacer bancos isquiáticos

La falla San Joan de Alzira recoge desde hoy el plástico que genere la comisión para poder crear bancos reciclados que se ubicarán en el barrio. El objetivo es que la gente mayor tenga un punto de descanso para poder desplazarse por el vecindario y poder hacer sus comprar, ir a la Iglesia o visitar a sus familiares.

La iniciativa se enmarca en el proyecto GRANS, que va a desarrollar la falla este ejercicio, y además, como ha explicado su presidente, Vicent Ordaz, también tiene una vertiente más humana con la que acercar a los mayores las actividades de la comisión para evitar la soledad no deseada.

Cada banco tendrá un espacio para poner una plantita y un código QR con el testimonio de personas mayores del barrio de Sant Joan.

El Ayuntamiento financia la elaboración de algunos bancos que se pretenden instalar en el barrio antes de fallas, que fabricará CM Plastik, una empresa de La Ribera especializada en dar salida a los residuos plásticos.