libros

La Muntanyeta del Salvador de Alzira

El ejemplar, firmado por Aureliano Lairón, Salvador Íñigo y Rubén Pastor, se presenta el próximo 15 de octubre en la Casa de La Cultura

Luis Méndez

La Ribera |

Montañeta del Salvador en Alzira
Muntanyeta del Salvador en Alzira

En Más de Uno La Ribera, hemos contado con uno de los autores del libro La Muntanyeta del Salvador. Estudi geogràfic, històric i botànic al voltant d'un dels principals senyals d'identitat d'Alzira.

Aureliano Lairón ha hecho una completa descripción de su contenido:

El text, auspiciat per l'associació mediambiental Murta i Casella i patrocinat per l'Ajuntament, dona compte en poc més de 220 pàgines, d'aspectes geogràfics, històrics i toponímics, així com de la fauna i la flora d'un paratge que és a dia de hui el principal parc urbàde la capital de la Ribera, en el qual han interactuat molt les veïnes i els veïns del nostre poble, al cim del qual es va localitzar l'antic ermitori del Salvador, que va donar pas a l'actual santuari de la patrona, al peu del qual hi hagué també una ermita dedicada a santa Bàrbara, i un convent que van regir els pares franciscans, i en el qual es va conformar a finals del segle XIX un barri en el que han viscut i conviscut diverses generacions de gent molt diferent. Al seu cim, mirador natural de la Ribera, han estat polítics, artistes, intel·lectuals, caps d'Estat i un Papa, uns reis, uns extraordinaris pintors i un gran novel·lista.

El libro se presentará a todos los alcireños el próximo 15 de octubre en la Casa de La Cultura.

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