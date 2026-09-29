La Muntanyeta del Salvador de Alzira

En Más de Uno La Ribera, hemos contado con uno de los autores del libro La Muntanyeta del Salvador. Estudi geogràfic, històric i botànic al voltant d'un dels principals senyals d'identitat d'Alzira.
Aureliano Lairón ha hecho una completa descripción de su contenido:
El text, auspiciat per l'associació mediambiental Murta i Casella i patrocinat per l'Ajuntament, dona compte en poc més de 220 pàgines, d'aspectes geogràfics, històrics i toponímics, així com de la fauna i la flora d'un paratge que és a dia de hui el principal parc urbàde la capital de la Ribera, en el qual han interactuat molt les veïnes i els veïns del nostre poble, al cim del qual es va localitzar l'antic ermitori del Salvador, que va donar pas a l'actual santuari de la patrona, al peu del qual hi hagué també una ermita dedicada a santa Bàrbara, i un convent que van regir els pares franciscans, i en el qual es va conformar a finals del segle XIX un barri en el que han viscut i conviscut diverses generacions de gent molt diferent. Al seu cim, mirador natural de la Ribera, han estat polítics, artistes, intel·lectuals, caps d'Estat i un Papa, uns reis, uns extraordinaris pintors i un gran novel·lista.
El libro se presentará a todos los alcireños el próximo 15 de octubre en la Casa de La Cultura.