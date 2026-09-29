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ACSA mantiene la campaña Reviscolem y prepara nuevas acciones en Algemesí

Durante los últimos días se han repartido un millar de tarjetas Amunt Algemesí

Luis Méndez

La Ribera |

Jordi Ferrís
Jordi Ferrís

Según Jordi Ferrís, vicepresidente, actualmente en ACSA tenemos la Campaña Reviscolem, una campaña que promueve las compras de principio de curso. Está abierta hasta el 12 de octubre y sorteamos entre las participaciones que los establecimientos dan a los clientes, cuatro premios de 50€.

También estamos procediendo a la entrega de la Tarjeta Amunt Algemesí, con 100€ de saldo, de los cuales el vecino ha pagado 50 y los otros 50 los pone el Ayuntamiento. Estas Tarjetas se pueden utilizar tan solo en el pequeño comercio, servicios y hostelería local.

Había un remanente de 1000 tarjetas que quedaron en reserva de la anterior edición. Todas las Tarjetas que quedaron sin adquirir, se ofrecieron al público y en media hora volaron todas en plena Semana Taurina.

En octubre seguimos con nuevas Campañas y comenzamos las Charlas de la Campaña de Hábitos Saludables.

Esta campaña va dirigida a los servicios que tenemos asociados en materia de salud física o mental, con unas charlas que actualmente se imparten en la sede de Cruz Roja

Este mes de octubre se harán cinco: de un gabinete de psicología, hablarán del estrés; una compañera de farmacia y una fisio hablarán de varias vertientes de la menopausia y otra farmacéutica sobre lactancia materna. También se sumará la asociación del cáncer de Algemesí.

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