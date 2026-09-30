Más de 100 voces llenarán Cullera de góspel este sábado por el Síndrome de Wolfram

La música y la solidaridad se darán la mano el próximo sábado 3 de octubre, a las 20:00 horas, con la llegada a la Casa de la Cultura de Cullera de Modern Espai Gòspel Cor (MEGÒC), que ofrecerá un gran concierto a beneficio de AFASW (Alianza de Familias Afectadas por el Síndrome de Wolfram).

El espectáculo reunirá sobre el escenario a más de 100 voces en directo acompañadas por una potente banda, en una propuesta musical que va mucho más allá del góspel tradicional y que fusiona géneros como el funk, el soul, el pop y el rock.

El público podrá disfrutar de un auténtico viaje musical que partirá del góspel del Harlem norteamericano, con temas tan reconocibles como Oh Happy Day, Every Praise o You Are Good, para llegar hasta grandes éxitos de la música internacional como Proud Mary, Beat It, Viva la Vida o Bohemian Rhapsody.

Además de ofrecer una noche cargada de música y energía, el concierto tendrá un importante componente solidario. Todos los beneficios obtenidos se destinarán a la investigación de la terapia génica para el Síndrome de Wolfram, una enfermedad rara para la que actualmente no existe cura.

La presidenta de AFASW, Pilar Gomis, ha destacado la importancia de iniciativas como ésta: «Cada entrada supone mucho más que asistir a un concierto. Es una forma de apoyar directamente la investigación y de ayudarnos a seguir avanzando en la búsqueda de tratamientos que puedan mejorar el futuro de las personas afectadas por el Síndrome de Wolfram».

El concierto está organizado por AFASW, con la colaboración del Ayuntamiento de Cullera y Caixa Popular.