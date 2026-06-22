29', el libro que recoge la memoria solidaria de la dana en Cullera

El periodista Joan R. Gimeno reconstruye, a través del testimonio del voluntario Toni Sancasto y de decenas de protagonistas, la respuesta ciudadana que convirtió la tragedia en un ejemplo de solidaridad

Cullera presentará hoy lunes 22 de junio el libro 29, una obra del periodista y escritor Joan R. Gimeno que reconstruye la memoria colectiva de la respuesta ciudadana durante la dana que golpeó la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la Casa de la Cultura, con entrada libre, y la publicación ha sido editada por el Ayuntamiento de Cullera.

El volumen toma como eje narrativo el testimonio de Toni Sancasto, una de las voces más representativas del voluntariado surgido tras la catástrofe, para dar forma a un relato coral en el que también participan coordinadores, personal municipal, cuerpos de seguridad, colectivos sociales y ciudadanos que vivieron en primera línea aquellos días.

Lejos de limitarse a una crónica de los acontecimientos, 29 se presenta como un ejercicio de memoria colectiva. A lo largo de 29 capítulos, acompañados por 29 ilustraciones, la obra reconstruye el recorrido emocional que vivieron quienes decidieron actuar cuando la emergencia parecía haber superado cualquier capacidad de respuesta.

La publicación parte de una fecha que quedó marcada en la historia reciente de la Comunitat Valenciana. El 29 de octubre de 2024 la dana provocó graves daños materiales y personales en numerosos municipios, pero también dio lugar a una movilización ciudadana sin precedentes. Esa reacción solidaria constituye el verdadero hilo conductor del libro.

La experiencia de Toni Sancasto sirve como reflejo del trabajo desarrollado por miles de voluntarios anónimos que participaron en las labores de ayuda. A través de su mirada, el lector descubre el esfuerzo físico, las largas jornadas de trabajo y el impacto emocional de una tragedia que también dejó espacio para la esperanza, la colaboración y los vínculos humanos surgidos en los momentos más difíciles.

Según explica el autor, el número 29 adquiere un valor simbólico que va más allá de la fecha. Es el día en que todo cambió, pero también representa el proceso de reconstrucción colectiva protagonizado por una sociedad que respondió unida ante la adversidad.

Con esta publicación, que cuenta con ilustraciones de Toñi Hernández, y realizada en colaboración con el Ayuntamiento de Cullera, Joan R. Gimeno rinde homenaje a todas aquellas personas que prestaron ayuda de manera desinteresada durante la emergencia y reivindica el valor de la memoria como herramienta para reconocer el compromiso ciudadano.