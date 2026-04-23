salud

La Hipertensión arterial y su tratamiento desde Enfermería

Con Lourdes Carrasco, coordinadora de enfermería de la zona básica de Alginet del Departamento de Salud de la Ribera

Luis Méndez

La Ribera |

Lourdes Carrasco

1. Sobre la Guía De Procesos Agudos de Enfermería

“Desde el Departamento se ha creado una “Guía de Procesos agudos de Enfermería”, basada en recomendaciones de la Conselleria de Sanidad, que pueden ser atendidos directamente por enfermeras de Atención Primaria, sin necesidad de derivar al médico. Explíquenos brevemente cuáles son los objetivos de esta guía y qué supone para el paciente.”

2. Hipertensión

“Uno de los procesos que aborda esta guía es la hipertensión… para empezar, ¿qué es exactamente la hipertensión arterial?”

3. Detección y síntomas

“Se suele decir que la hipertensión es silenciosa… ¿qué síntomas puede notar el paciente, o cómo se detecta habitualmente en consulta?”

4. Abordaje desde enfermería

“En el caso de la hipertensión, ¿qué tipo de atención o seguimiento puede ofrecer directamente la enfermera de Atención Primaria sin necesidad de pasar por el médico?”

5. Tratamiento y señales de alerta

“¿Qué recomendaciones básicas daría a un paciente con hipertensión y en qué situaciones debería consultar de forma más urgente o ser derivado?”

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