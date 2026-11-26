Hola Luis. Hui parlarem d’Educació
El recent informe PISA ha posat el tema d’actualitat.
Qui els parla va ser alumne, discent, evidentment abans de docent, de professor.
Com molts dels oients vaig estudiar en la privada i en la pública. De les dos guarde bons i no tan bons records. Vaig tindre magnífics mestres en la privada i excel·lents professors en la pública. De la mateixa manera que docents no tan bons en la pública i en la privada. Ja saben: “De tot hi ha a la vinya del Senyor”. L’ensenyament no és una excepció.
Quan jo tenia sobre 10 anys -el preparatori i l’ingrés que deien abans el vaig fer en la privada- em donaren a elegir fer el batxillerat en la privada o en la pública. I vaig elegir la pública, perquè la majoria dels meus amics amb els quals vaig estudiar en la privada elegiren la pública i per no desplaçar-me a la localitat veïna de Carcaixent.
Eren els finals dels anys 60 i principis de la dècada dels 70 del segle passat. I llavors se’ns ensenyava, millor dit se’ns educava en valors. Els mestres, els professors, sempre tenien la raó i pràcticament ningú qüestionava -al contrari que es fa ara- la seua autoritat. Erem, pel general, obedients, i amb una mirada del pare o un regany de la mare en teniem prou.
És cert que era un ensenyament reglat, amb biaixos i tendències cognitives molt marcades ideològica i, per tant, políticament. Tot excessivament disciplinat. Recorde en eixa línia una anècdota que alguna volta he comptat als meus amics, que ara no ve al cas, que tingué com a protagonistes a don Pascual Lerma Ibor, professor meu, i al meu pare, amic seu. I el que dic: el mestre sempre tenia raó.
Abans els professors estaven revestits d’autoritat. Torne a dir que els pares mai li llevaven la raó als mestres. El respecte als docents era fonamental.
És veritat que la ideologia podia primar molts aspectes de l’educació. Hui també ocòrre. És inevitable. Els docents tenen les seus idees que sovint -amb suavina- tracten d’inculcar als seus deixebles. Pot ser sobre el seu pensament polític, la política lingüística, la religió, etc.
És un tema, este de l’educació, delicat. I és ben cert que els primers i principals educadors hem de ser els pares. El xiquet aprén del que veu i l’ambient que l’envolta va a jugar un paper fonamental en el seu procés educatiu. Sempre hi han excepcions que confirmen la regla, però, pel general, d’una família desestructurada, on es xilla més que es parla o dialoga…. Que volen que els diga? Vostés ja ho saben.
Amb el temps, en exercir la docència a la Universitat, donant classes precissament a futurs ensenyants, me n’adoní de la importància d’aprofundir en tot això. I més quan es tractava de formar a professionals de l’educació.
Un pacte per l’Educació estable, a nivell nacional i autonòmic. Unes lleis educatives consensuades i duraderes que tinguen vigor durant dècades. Això és el que ens fa, de veritat, molta falta.
El Govern ha reconegut que la nostra Comunitat va ser l’administració autonòmica que més va incrementar la seua despesa educativa l’any 2024 a nivell global i, també, en l’ensenyament no universitari.
Ara, en funció dels programes que ens plantejen els partits, votarem pels concerts, per la gratuïtat, per les aules de nivelació i per la promoció o no de la cultura de l’esforç.
La Lomloe (La llei orgànica de modificació de la LOE) està en joc este diumenge. Si hi ha canvi de govern les vergonyes de PISA auguren molt poc futur a la llei actual.
En açò, com en altres tantes coses, fa falta un consens, un acord que siga assumit per la gran majoria de les forçes polítiques i que tinga estabilitat, llarg recorregut. És obvi que cal reconéixer la realitat actual d’una escola que ha multiplicat la seua diversitat i s’inserix en el context d’un món digital, d’un ensenyament que deu seguir aspirant a l’excel·lència.
Mentrestant a demanar i desitjar als que es volen dedicar a açò, als futurs mestres: vocació, implicació, il·lusió, renovació i compromís. Tot siga perquè l’ensenyament siga cada vegada millor i de més qualitat.
Fins el pròxim dijous.