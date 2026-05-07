salud

Día Mundial de la higiene de manos

Con Fanny Albero y Svitlana Bolhan, estudiantes de enfermería

Luis Méndez

La Ribera |

Fanny Albero, Svitlana Bolhan y Xavi Torremocha

1. ¿Qué se celebra el 5 de mayo?

2. ¿De verdad algo tan simple como lavarse las manos puede tener tanta importancia?

3. ¿Y por qué ocurre esto?

4. ¿Esto es solo cosa de hospitales o también nos afecta en el día a día?

5. Se habla mucho de los “5 momentos” de la higiene de manos, ¿qué significa eso?

6. ¿Qué es mejor: agua y jabón o gel hidroalcohólico y cuál es la técnica?

7. ¿Usar guantes sustituye lavarse las manos?

8. ¿Cuál sería el mensaje principal que queréis transmitir este año?

9. ¿Qué consejos darías a la población?

10. Para terminar, ¿con qué idea os gustaría que se quedarán los oyentes?

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