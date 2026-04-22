sanidad

Cirugía ambulatoria en el hospital Vivas Aguas Vivas

Con el Dr. Pepe Sanroque, anestesista

Luis Méndez

La Ribera |

Dr. Pepe San Roque

Cirugía ambulatoria:

“Doctor Sanroque, cada vez se habla más de la cirugía ambulatoria. ¿Qué tipo de intervenciones pueden hacerse hoy sin ingreso y qué ventajas tiene para el paciente?”

Seguridad de la anestesia:

“Muchas personas siguen teniendo miedo a la anestesia. ¿Cómo ha evolucionado su seguridad en los últimos años y qué controles se realizan durante una intervención?”

Rol del anestesista:

“A menudo se piensa que el anestesista solo ‘duerme’ al paciente, pero su papel va mucho más allá. ¿Qué funciones clave desempeña durante toda la cirugía?”

Dolor postoperatorio:

“Uno de los grandes temores tras una operación es el dolor. ¿Qué son exactamente los bloqueos anestésicos y cómo ayudan a mejorar la recuperación?”

Recuperación y calidad de vida:

“Gracias a técnicas como los bloqueos para el dolor, ¿hasta qué punto ha cambiado la experiencia del paciente en el postoperatorio y su vuelta a la vida normal?”

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