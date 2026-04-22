Cirugía ambulatoria en el hospital Vivas Aguas Vivas

Cirugía ambulatoria:
“Doctor Sanroque, cada vez se habla más de la cirugía ambulatoria. ¿Qué tipo de intervenciones pueden hacerse hoy sin ingreso y qué ventajas tiene para el paciente?”
Seguridad de la anestesia:
“Muchas personas siguen teniendo miedo a la anestesia. ¿Cómo ha evolucionado su seguridad en los últimos años y qué controles se realizan durante una intervención?”
Rol del anestesista:
“A menudo se piensa que el anestesista solo ‘duerme’ al paciente, pero su papel va mucho más allá. ¿Qué funciones clave desempeña durante toda la cirugía?”
Dolor postoperatorio:
“Uno de los grandes temores tras una operación es el dolor. ¿Qué son exactamente los bloqueos anestésicos y cómo ayudan a mejorar la recuperación?”
Recuperación y calidad de vida:
“Gracias a técnicas como los bloqueos para el dolor, ¿hasta qué punto ha cambiado la experiencia del paciente en el postoperatorio y su vuelta a la vida normal?”