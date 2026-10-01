Campaña de inmunización frente a virus respiratorios 2026-2027

1. Esta semana ha comenzado la campaña de inmunización frente a los virus respiratorios 2026-25. ¿Qué objetivo tiene esta campaña y frente a qué enfermedades se dirige?

2. Esta primera fase se inició este lunes. ¿A quién va dirigida?

3. Una de las actuaciones que más puede interesar a las familias es la vacunación de los niños en los colegios. ¿Cómo se va a realizar?

4. También comienza la inmunización frente al VRS de los bebés. ¿Qué deben saber las familias?

5. Después de esta primera fase, ¿cómo continuará la campaña?

6. Los profesionales sanitarios también están incluidos entre los grupos recomendados para la vacunación frente a la gripe. ¿Por qué es importante que se vacunen?