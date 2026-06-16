Aquópolis Cullera abre sus puertas al verano

Aquópolis Cullera ya ha abierto sus puertas.

A partir de esta semana y hasta el 6 de septiembre ofrecerá todas sus atracciones y servicios para refrescarnos durante este verano.

Atracciones acuáticas, restaurantes y zonas VIP permanecerán abiertas para todos los usuarios que lo deseen.

Ahora con precios especiales por el Mundial de Fútbol.

Los responables del parque recomiendan entrar en la web de Aquópolis Cullera, informarse, y planificar la visita para disfrutar al máximo de todo su potencial.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Jesús Herrero, director del parque.