Vox salva a Barcala de la reprobación pedida por los grupos de la izquierda tras el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus

Se esperaba con expectación del Pleno ordinario de febrero ya que se iba a abordar la controversia originada por la adjudicación de viviendas del complejo Les Naus de la playa de San Juan y la petición de reprobación al alcalde planteada por la izquierda municipal. La incógnita era saber qué iba a hacer Vox. Finalmente, ha rechazado junto al PP la reprobación de Luis Barcala, solicitada por el PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podem, quienes consdieran al primer edil responsable de las irregularidades que no paran de descubrirse.

Los tres partidos de la izquierda han defendido en el pleno ordinario una declaración institucional en la que coinciden en que la gestión Barcala es "incompatible con los principios de integridad, imparcialidad y buen gobierno" por su gestión en torno a las viviendas públicas de la promoción Les Naus, que se ha saldado con varias dimisiones, entre ellas la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y la apertura de una investigación en un juzgado.

La propuesta estaba pendiente del voto de Vox, que desde que saltó el escándalo ha pedido la dimisión del alcalde del PP, y hoy su portavoz, Carmen Robledillo, ha manifestado que, aunque siguen pidiendo la marcha de Barcala porque creen que el caso arroja la "sospecha de corrupción" en la vivienda pública, no apoyan la reprobación porque quieren evitar "participar en el teatro político de la izquierda" que, en su opinión, pretende "una farsa" como "arma electoral": "No les vamos a facilitar la estrategia", ha recalcado.

En la defensa de la iniciativa, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha calificado el reparto de las viviendas públicas de "obsceno y repugnante", ha sostenido que el alcalde "no es la víctima" y le urgido a aclarar "si lo sabía o no" aunque cree que en ambos casos la única solución es que abandone el cargo, mientras que Rafa Mas (Compromís) ha afirmado que Barcala "lo sabía todo y lo ocultó" y "está metido en la corrupción hasta las cejas" y Manolo Copé (EU-Podem) ha justificado la dimisión en "devolver la dignidad a la ciudad y al ayuntamiento" por unas actuaciones que "asaltan lo público para su interés particular".

En defensa de Barcala, la portavoz del PP, Mari Carmen España, ha acusado a la oposición de intentar "el desgaste personal" del alcalde mediante la construcción de un "relato" que busca dañar su "honorabilidad" pese el popular "a que se deja la piel" por esta ciudad.