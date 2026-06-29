Los vecinos piden "compromisos concretos" al ministro Oscar Puente con relación al Parque Central de Alicante

Los vecinos del entorno del Parque Central de Alicante han pedido más concreciones y algunas mejoras en la zona al ministro de Transportes, Óscar Puente, para “poder salir contentos y esperanzados” de poder ver esta infraestructura, cuyo inicio está previsto para 2028.

Así lo ha trasladado el portavoz de las asociaciones de vecinos, Vicente Alcaraz, en un encuentro con los medios de comunicación tras la reunión que han mantenido este lunes con Puente en la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

Vicente Alcaraz.- Portavoz de los vecinos del Parque Central de Alicante

“Damos las gracias al ministro por haberse reunido con los vecinos y haber sido el primero que se compromete y lo cumple”, ha señalado el también portavoz de Vecindario por un Parque Central, quien ha agregado: “nos faltan muchos datos para poder salir contentos y esperanzados de ver el Parque Central” ya que “son 23 años esperando” y lo que ahora mismo hay “son promesas de que va a haber un convenio”.

Por ello, han pedido el asfaltado de la calle Deportista César Porcel y la limpieza de la zona donde se ubicará el Parque Central, hasta ahora con escombros y traviesas de trenes, además de mantener todos los pasos peatonales que se han hecho.

“Esos compromisos no necesitan de ningún convenio ni de ninguna otra historia, sino decisión política de hacerlo”, ha asegurado Alcaraz, quien ha explicado que el ministro se ha comprometido a que el día 15, en la próxima reunión de Avant, “lo va a plantear y lo van a hacer” porque “la sociedad tiene 25 o 30 millones para estos casos”.

Para los vecinos, estos son “los compromisos básicos para recuperar la credibilidad” ya que “lo otro depende mucho del Ayuntamiento”. Los vecinos han destacado que "falta el plan pormenorizado", que "es exclusiva dependencia del Ayuntamiento de Alicante" y que hace falta sacarlo "para poder empezar a trabajar".

“El ministro se ha comprometido a iniciar el concurso de ideas para que los arquitectos paisajistas empiecen a dibujar lo que será el Parque Central”, ha señalado Alcaraz, quien ha calificado esta decisión como "una buena medida porque así tendremos inicio de parque en el 2028", aunque ha matizado que "va para lejos". Sobre la estación intermodal, el portavoz también ha explicado que Transportes sacará las licitaciones, según el portavoz, ya que depende exclusivamente de ellos.

Alcaraz ha detallado que los terrenos son de Adif y que el administrador de infraestructuras quiere sacar dinero de ahí, por lo que el parque “no se va a hacer con las plusvalías” y que si el Ayuntamiento les ofrece un terreno al margen, “no tiene ningún problema en hacer las edificaciones en otro lugar y ganar ese terreno para la infraestructura”.

Una recreación del Parque Central de Alicante | Ministerio de Infraestructuras

Sobre el Parque del Mar y las vías en el acceso sur de Alicante, Puente ha argumentado que necesitan tener el proyecto pormenorizado del Ayuntamiento de Alicante para retirar todas las vías y empezar a hacer un adecentamiento de la zona, según Alcaraz. “Creemos que el Ayuntamiento de Alicante tiene la pelota en su tejado y le vamos a exigir que le den bola”, ha finalizado el portavoz vecinal.