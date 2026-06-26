NUEVA CONCENTRACIÓN

Los usuarios del Centro de Día para mayores dependientes de la Plaza de América exigen su reapertura

La protesta consistirá en una concentración desde las 9’30 horas del martes 30 de junio a las puertas del Centro de Día clausurado en la calle Devesa de Alicante

El Ayuntamiento propone un edificio en San Gabriel para que la Generalitat reabra el Centro de Día clausurado en la Plaza de América

Redacción

Alicante |

Los usuarios exigen la reapertura del centro de día
Los usuarios exigen la reapertura del centro de día | ondacero.es

Después de que el Ayuntamiento anunciara que ha propuesto a la Generalitat el traslado a San Gabriel del Centro de Día para personas mayores de la Plaza de América que cerraron el pasado 15 de agosto. Los extrabajadores y los usuarios vuelven a manifestarse el martes 30 de junio para exigir la reapertura del centro clausurado hasta que se tramite y se acondicione el nuevo edificio.

Se trata de la décimo cuarta protesta de los cerca de 40 usuarios, (personas mayores dependientes) que ahora han tenido que buscar recursos privados o directamente están en sus casas sin la atención integral que recibían a diario en el centro que se cerró el verano pasado.

La delegada de personal de CCOO, Julia Martínez ha reivindicado en todas las protestas la necesidad de que la administración pública ofrezca este tipo de recursos a los mayores dependientes.

Una de las múltiples protestas de los mayores afectados

Por eso ahora, hasta que se adecúe la alternativa que ha propuesto el Ayuntamiento, exigen la reapertura del centro de la Plaza de América y la creación de una red de este tipo de recursos en todos los distritos, teniendo en cuenta que el que cerraron era el único centro de día público que había en Alicante.

La protesta consistirá en una concentración desde las 9’30 de la mañana del martes 30, a las puertas del Centro de Día en la calle Devesa.

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