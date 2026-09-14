La Universidad de Alicante celebra el solemne acto de apertura del Curso Académico 2026-2027

La Universidad de Alicante celebra mañana el solemne acto de apertura del Curso Académico 2026-2027 en el Paraninfo. La lección inaugural corresponde este año al catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Francisco José Mas. Durante la ceremonia se dará lectura a la memoria del curso académico y se entregarán las distinciones al personal jubilado y fallecido.

El acto estará presidido por la rectora, Amparo Navarro que, como es preceptivo, será la encargada de pronunciar el discurso inaugural, ante la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí que ha confirmado su presencia en Alicante, junto al conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira y la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés, entre otras autoridades.

El nuevo curso

La Universidad de Alicante inició las clases hace una semana con más de 25.000 estudiantes matriculados de los que 8.000 son de nuevo ingreso. Tras el Solemne acto de apertura del curso los actos de bienvenida continuarán el 16 y 17 de septiembre con la Vigésimo primera edición de la Bienvenida, en la Plaza de la Igualdad.

Se trata de una iniciativa organizada desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, acercar al alumnado los principales servicios universitarios, asociaciones, empresas e instituciones colaboradoras.