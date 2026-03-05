Transportes ya ya movilizado 267 millones de euros para la implantación del ancho estándar en el tramo La Encina-Alicante

El Ministerio de Transportes ha adjudicado por 23,9 millones de euros, a través de Adif, el contrato de transporte y suministro de nuevos materiales de vía para la implantación del ancho estándar en el tramo La Encina-Bifurcación de Alicante. Esta actuación forma parte del desarrollo del Corredor Mediterráneo en la Comunitat Valenciana.

En concreto, el contrato comprende la provisión de 146.500 traviesas para los 75 kilómetros que abarca el tramo y está dividido en dos lotes, uno para el trayecto La Encina-Estación de Elda, y otro para el subtramo Estación de Elda-Bifurcación Alicante, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Asimismo, se ha adjudicado el contrato de suministro y transporte de balasto para el mismo tramo. Los dos lotes en los que se divide el contrato se han adjudicado por un importe global de 7,27 millones de euros.

Estas adjudicaciones se unen a la reciente licitación de un nuevo contrato, con un presupuesto de 73,17 millones de euros, que contempla la implantación de las instalaciones de seguridad y comunicaciones en este eje ferroviario, entre las que destacan el nivel 2 del sistema ERTMS y del equipamiento ASFA digital como respaldo. En conjunto, se han movilizado hasta la fecha 267 millones de euros para la implantación del ancho estándar en este tramo.

La adaptación al ancho internacional, con la instalación del tercer carril y la nueva configuración de vías para trenes de hasta 750 metros, se unirá a la implantación del tercer hilo entre La Encina-Bifurcación Xàtiva, en su conexión con el baipás de Almussafes-València Font de Sant Lluís.

Esto hará posible que los trenes de mercancías tengan continuidad en ancho estándar, tanto en dirección sur, conectando con Andalucía y Murcia, como hacia el norte, con la Comunitat Valenciana, Catalunya y el resto de Europa.

Según el Ministerio, esta operación es "estratégica" para el desarrollo de la configuración del Corredor Mediterráneo en el sureste de la Comunitat Valenciana y el impulso al transporte ferroviario de mercancías. El trazado parte de las conexiones con el Nudo de La Encina hasta la entrada a la estación de Alicante (75 km) y discurre por las comarcas del Vinalopó y l'Alacantí.