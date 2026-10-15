Los trabajadores con discapacidad intelectual de APSA abocados a un ERTE por una merma de 300.000 euros en la subvención anual

Con una pancarta en la que se leía “No queremos volver a ser invisibles” los representantes sindicales de los trabajadores de los tres centros Especiales de Empleo de APSA, (LIMENCOP, AVIMAR y TERRAMAR), han entregado este miércoles en el edificio de la Generalitat de la Rambla de Alicante casi 2.500 firmas en contra de los recortes en las subvenciones que están sufriendo por parte de la Generalitat.

APSA ha recibido 300.000 euros menos debido a que el presupuesto anual es el mismo, pero cada vez hay más entidades que se reparten esa única partida. Así lo ha explicado la portavoz de los delegados de CCOO en los centros de trabajo de APSA, Asunción Muñoz al exigir al Consell una partida extraordinaria que permita mantener el empleo de los 186 trabajadores de los citados centros de APSA.

Asunción Muñoz ha destacado que en su mayoría son personas con discapacidad intelectual que se verán abocadas a un ERTE que pondrá "muy difícil su vuelta al circuito laboral".

Asunción Muñoz- Portavoz de CCOO en APSA

Además del recorte, denuncian que "todavía no han cobrado las ayudas del año pasado par las Unidades de Apoyo", lo que lastra el buen funcionamiento de los centros especiales de empleo de APSA, "que son sin ánimo de lucro, frente a otros que están respaldados por empresas". Por eso piden también que se diferencie esta circunstancia en el reparto de las ayudas.