Cocentaina acogerá una nueva fábrica del Grupo Ubesol que creará 200 puestos de trabajo

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha trasladado el apoyo del Consell a la nueva planta de producción del Grupo Ubesol que la compañía va a construir en Cocentaina, que permitirá la creación de más de 200 puestos de trabajo altamente cualificado.

Díez ha realizado estas declaraciones durante su visita a las actuales instalaciones de la compañía en Atzeneta de Albaida, en la que ha estado acompañado por el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco.

El vicepresidente segundo ha señalado que la nueva planta prevista por Ubesol concentrará la producción del grupo en la Comunitat Valenciana con el objetivo convertirse en “referente tecnológico mundial del sector de productos de higiene personal y del hogar”, y supondrá “un importante polo de atracción de inversiones y desarrollo de empleo en las comarcas de la Vall d’Albaida, el Comptat, l’Alcoià y la Foia de Castalla”.

En este sentido, ha destacado la importancia que tiene el desarrollo de este tipo de proyectos, especialmente en las comarcas del interior de la Comunitat Valenciana, por su capacidad para impulsar la cohesión territorial, generando riqueza y oportunidades de empleo cualificado para la población local, lo que contribuye a potenciar el arraigo al territorio.

Cabe señalar que la planta incorporará principalmente profesionales de ingeniería, mantenimiento, automatización, planificación, digitalización e innovación, así como formuladores, químicos y especialistas en desarrollo de producto y de negocio.

La nueva planta se levantará sobre unas instalaciones construidas en 2001 en el Polígono Industrial Els Algars de Cocentaina, que el Grupo Ubesol transformará por completo en un centro productivo y de innovación de última generación.

Así, según ha destacado la propia empresa, se espera que las nuevas instalaciones, dotadas con las últimas novedades en materia de inteligencia artificial, robótica colaborativa y automatización integral, permitan incrementar su producción basada en criterios de alta calidad, con lo que se espera alcanzar una facturación de 500 millones de euros en 2030.