Se levanta la acampada por la vivienda en Alicante tras 10 días de protesta

La acampada en defensa por la vivienda de Alicante finalizó tras diez días de protesta y después de que el sábado los sindicatos de vivienda de la ciudad cedieran el testigo de la organización a una asamblea para centrarse en la huelga general del 11 de noviembre.

De esta forma, la plaza de la Montañeta, donde se había organizado la acampada, amaneció este martes ya sin tiendas de campaña.

Los organizadores afirmaron que el objetivo de la campaña "se ha cumplido", por lo que decidieron recoger el lunes por la tarde las tiendas de campaña.

El pasado viernes, el Sindicat de Vivenda de Carolines y el Sindicat de la Zona Nord, organizadores de las manifestaciones y la acampada por la vivienda en Alicante, anunciaron que tras una movilización el sábado, pasarían el testigo de la acampada a una asamblea que decidiría el futuro de la misma.

De esta forma, las entidades por la vivienda en Alicante afirmaban centrarse en la huelga general del próximo 11 de noviembre.

Según los datos manejados por los propios organizadores, en la plaza de la Montañeta se han llegado a juntar más de medio centenar de tiendas de campaña y casi 100 personas.

A lo largo de la semana, han organizado diferentes encuentros para destacar la importancia de la lucha por la vivienda y han explicado en qué consistirá el Sindicato de Inquilinas de Alicante, que está en pleno proceso de formación.