El Teatro Principal de Alicante celebra el X Maratón de Donación de Sangre y Médula

El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV) organiza la X Maratón de Donación de Sangre y Médula en el Teatro Principal de Alicante, el próximo lunes 19 de octubre, bajo el lema “Cultura y solidaridad: el arte de dar vida”.

El CTCV desplazará a todos sus equipos móviles al emblemático teatro alicantino en horario ininterrumpido de 9:30 a 21:00 horas, para facilitar la participación del mayor número posible de donantes en esta cita solidaria que ya es una tradición en la ciudad.

Todos los donantes de esta edición recibirán un obsequio de agradecimiento y entrarán en el sorteo de dos entradas para la representación de El Fantasma de la Ópera y otras dos para Sonrisas y Lágrimas.

Impulso vital a la donación de médula y al registro REDMO

El escenario del Teatro Principal | Centro de Transfusión CV

La campaña de este año se centra en impulsar la concienciación y aumentar el registro de donantes de médula ósea a través del REDMO. Para ello, el personal del CTCV, además de atender las donaciones de sangre, informará a los asistentes y facilitará su inscripción directa en el registro. Este sencillo proceso abre una vía de esperanza para miles de pacientes con leucemia y otras enfermedades hematológicas que necesitan urgentemente un trasplante compatible para salvar su vida.

El décimo aniversario de este evento consolida a Alicante como un referente de generosidad, según ha destacado la doctora Mabel Ortiz de Salazar, jefa de Servicio del CTCV en la provincia. Al agradecer el apoyo continuo de los colaboradores, la doctora ha subrayado que «los maratones son una oportunidad única para visibilizar estas causas». Además, ha recordado el impacto directo de cada gesto: «Cada donación de sangre puede salvar hasta tres vidas, y la información sobre REDMO nos permite concienciar a la población sobre lo fácil y crucial que es registrarse como donante de médula». Para concluir, ha señalado que el lema de este año refleja a la perfección el espíritu del evento: la cultura y la solidaridad se dan la mano en el arte de dar vida.

Por su parte, María Dolores Padilla Olba, subdirectora del Teatro Principal de Alicante, destaca el respaldo total y absoluto del teatro al CTCV en su tarea por “sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene la donación tanto de sangre como de médula ósea, utilizando el Principal como un faro de solidaridad y esperanza”.

Fachada del Teatro Principal de Alicante | ondacero.es

Asimismo, el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, Luis Morata, ha subrayado el respaldo municipal a la iniciativa: “Desde el Ayuntamiento seguimos apoyando firmemente todas las acciones que promueven la salud y la solidaridad. Invitamos a toda la ciudadanía a acudir al Teatro Principal el día 19 y contribuir con un gesto tan sencillo como necesario, ya sea donando sangre o informándose para formar parte de REDMO”.

El Centro de Transfusión expresa su agradecimiento especial al Teatro Principal de Alicante por ceder, una vez más, su espacio para esta cita solidaria, así como al Excmo. Ayuntamiento de Alicante y a todos los ciudadanos que hacen posible esta iniciativa.

La importancia de donar

La Comunitat Valenciana precisa diariamente la colaboración de más de 650 donantes de sangre para garantizar la atención de numerosos pacientes. Dado que la sangre no se puede fabricar, este gesto solidario resulta esencial en múltiples tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas. Asimismo, la donación de médula ósea es fundamental para salvar la vida de aquellas personas que dependen por completo de la generosidad de los donantes anónimos inscritos en el registro REDMO.

Los requisitos básicos para donar sangre son tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Para registrarse en REDMO como donante de médula, el rango de edad se sitúa entre los 18 y los 40 años.