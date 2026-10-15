El PSOE de Alicante denuncia que un piso protegido del proyecto de la calle Ceuta costaría más de 272.000 euros

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que la subida del 7 % del precio máximo de la vivienda protegida aprobada por el PP en la Generalitat Valenciana encarece todavía más las viviendas previstas en la calle Ceuta, en el barrio de San Blas. Con el nuevo módulo, fijado en 2.568 euros por metro cuadrado de superficie útil, una vivienda de régimen general de dos dormitorios, con garaje y trastero, alcanzará los 272.790,94 euros, IVA incluido. Para acceder a ella, será necesario además disponer de ahorros suficientes para afrontar una entrada de más de 54.000 euros.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento y candidata a la Alcaldía, Trini Amorós, ha recordado que el gobierno de Luis Barcala modificó el proyecto previsto inicialmente en esta parcela municipal, que contemplaba viviendas de alquiler asequible, para sustituirlo por una promoción destinada a la venta que deja en manos del promotor la adjudicaciones de las viviendas. Con este cambio, el gobierno municipal ha elevado la rentabilidad prevista para el promotor privado del 6 % al 15 %. Cabe destacar, además, que el Ayuntamiento invirtió 51.248 euros en redactar el proyecto para construir las viviendas de alquiler asequible y el proyecto presentado ahora por la empresa que ejecutará las obras coincide al 90% en el que fue encargado por el propio consistorio, sufragado con fondos públicos.

Trini Amorós.- Portavoz PSPV-PSOE Alicante

“Estamos viendo cómo una promoción que debía servir para facilitar el acceso a la vivienda, y que incluso tenía el proyecto redactado, acaba convirtiéndose en una oferta de pisos en venta a precios que muchas familias no pueden asumir. Barcala cambió el alquiler asequible por un modelo que aumenta la rentabilidad privada y ahora la subida de precios acordada por Pérez Llorca encarece todavía más esas viviendas. El problema de acceso a la vivienda en Alicante no se soluciona ni con pelotazos como el de Les Naus ni con vivienda protegida a casi 273.000 euros”, ha señalado Amorós.

Viviendas para jóvenes: 225.000 euros por 60 metros

La concejala socialista Silvia Castell ha explicado que el encarecimiento también afecta a las viviendas destinadas a jóvenes. Según los cálculos realizados para una vivienda de dos dormitorios de 60 metros cuadrados, con garaje de hasta 25 metros cuadrados y trastero de 8 metros cuadrados, el precio pasa de 210.672 euros en 2024 a 225.419,04 euros en 2026, IVA incluido. Además, los futuros propietarios tendrán que pagar una entrada de más de 45.000 euros.

En el caso de las viviendas de régimen general, el precio pasa de 242.932,80 euros en 2024 a 272.790,94 euros en 2026, IVA incluido. La entrada que deben de pagar los interesados roza los 55.000 euros.

“¿Cómo puede considerarse asequible una vivienda que supera los 225.000 euros para jóvenes y los 272.000 euros en régimen general? No basta con poner la etiqueta de vivienda protegida si los precios y el ahorro inicial que se exige dejan fuera a quienes más necesitan una alternativa. Alicante necesita vivienda pública de alquiler asequible, con control público y pensada para las familias trabajadoras y los jóvenes que no pueden acceder al mercado libre”, ha afirmado Castell.

El Grupo Municipal Socialista ha defendido que este proyecto se revierta al original, con el objetivo de aumentar el parque público de vivienda y facilitar pisos de alquiler asequible para familias trabajadoras.