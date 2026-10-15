Los colectivos alicantinos se unen para intercambiar ideas en el proyecto 'La Ciudad Deseada'

Los colectivos Unir Alacant y Regeneración Urbana Comunitaria (Asertos) han convocado para este viernes la presentación del proyecto ‘La Ciudad Deseada’. Se trata de un trabajo desarrollado en los últimos dos años para fomentar la autogestión de la participación y la creación de redes ciudadanas, cuyas ideas puedan canalizarse para influir en las políticas y planes municipales.

En la presentación habrá un coloquio con la intervención de los miembros de Asertos que han trabajado en la herramienta del proyecto y con ellos, los representantes de Unir Alacant que han aportado a los ciudadanos y colectivos que pueden participar en él. El acto de presentación se celebra a las 18:30 horas del viernes 16 de octubre en la sala Emilio Varela de la Sede de la Universidad de Alicante de Ramón y Cajal, 4.

Queremos pasar de la queja a la propuesta

El coloquio estará moderado por la presidenta de esta última plataforma, Carmen Sánchez Brufal quien ha invitado a los alicantinos a participar de esta presentación. Además, según ha anticipado, con el proyecto han pretendido “poner en contacto a aquellas personas y colectivos activos que tiene Alicante con muchas ideas para mejorar la ciudad”.

Carmen Sánchez Brufal. Presidenta de 'Unir Alacant'

A través del proyecto ‘La Ciudad Deseada’ pretenden pasar de “la queja a la propuesta” para que estas iniciativas lleguen al Ayuntamiento de Alicante de cara, por ejemplo al diseño del futuro Plan General Estructural.