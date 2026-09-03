Los socialistas de Alicante denuncian que "no hay ni rastro de los refugios climáticos" que prometió Barcala hace meses

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el alumnado de Alicante vuelve a las aulas sin los refugios climáticos que Barcala prometió en marzo. El alcalde anunció entonces, junto a la Generalitat Valenciana, que los patios escolares se convertirían en espacios de sombra y protección frente al calor y aseguró que trasladaría a Conselleria las necesidades de los centros para “establecer un orden de preferencia e ir instalándolos”. Seis meses después, el PSOE reclama conocer qué planificación se ha programado y qué actuaciones se han ejecutado porque, lamentablemente, no ha habido ningún avance.

“Barcala prometió que los patios serían refugios climáticos y ahora empieza el curso sin que conozcamos qué centros priorizó, qué necesidades detectó y qué actuaciones se han realizado, que todo apunta a que ninguna. No queremos otro anuncio ni otra cifra global. Queremos saber qué se ha hecho y qué sigue pendiente”, ha señalado el concejal socialista Emilio Ruiz.

¿Dónde están los refugios climáticos que prometió Barcala?

Emilio Ruíz.- Concejal del PSPV-PSOE en Alicante

Ruiz ha advertido de que “no estamos hablando de una cuestión menor ni de una promesa más”. “Estamos hablando de las condiciones en las que alumnado y profesorado van a pasar muchas horas durante el curso. El calor no espera a que llegue otro anuncio y los centros necesitan soluciones”, ha señalado.

Por todo ello, desde el PSOE se ha reclamado a Barcala que publique el listado de centros que trasladó a la Generalitat, las necesidades detectadas, el orden de prioridad establecido, las actuaciones realizadas y aquellas que continúan pendientes, así como que se detallen los fondos económicos destinados a estas actuaciones. “Si Barcala dice que lleva meses trabajando con los centros y conoce perfectamente sus necesidades, que publique ese trabajo”, ha afirmado Ruiz.

Además, el Grupo Socialista cuestiona si el Ayuntamiento ha evaluado las necesidades eléctricas de los colegios para garantizar que los equipos de climatización prometidos por la Generalitat Valenciana puedan funcionar. “Instalar equipos de aire acondicionado no sirve de nada si después un centro no tiene capacidad eléctrica para ponerlos en funcionamiento. Barcala tiene que explicar qué centros necesitan adaptaciones, quién las va a pagar y qué va a ocurrir con aquellos colegios que no puedan utilizar los equipos”, ha indicado.

Exigencias a la Generalitat

El concejal socialista ha reclamado igualmente a Barcala que ejerza como alcalde y reclame inversiones en Alicante cuando las inversiones dependan de la Generalitat. Es el caso del IES Jaume II, donde este verano se han retirado unas aulas prefabricadas con más de veinte años de antigüedad, pero las nuevas todavía no están instaladas a pocos días del comienzo de las clases.

“Las prefabricadas son competencia de la Generalitat pero Barcala es el alcalde y no puede permanecer callado. Queremos saber qué ha hecho para exigir que el instituto pueda empezar el curso en condiciones. El alcalde no puede mirar hacia otro lado cuando el problema afecta a un centro de Alicante”, ha señalado.

Por último, en estos primeros días de curso el PSOE ha trasladado su apoyo al profesorado alicantino y a sus reivindicaciones sobre recursos, plantillas, ratios y atención a la diversidad. “Los docentes hicieron un esfuerzo enorme el curso pasado para defender la educación pública. Estuvimos a su lado y vamos a seguir estándolo. A los profesores y profesoras hay que escucharlos y dar respuesta a sus reivindicaciones, no ponerlos bajo sospecha”, ha concluido.