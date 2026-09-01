Un conductor ebrio choca contra una farola en Alicante y en Santa Pola muere un motorista

Un conductor ha dado positivo en consumo de alcohol y ha resultado herido leve tras chocar su coche contra una farola en la avenida de Villajoyosa, a la altura de la Cantera, en Alicante. El siniestro ha ocurrido este lunes a primera hora y en el coche iban otras dos personas que han resultado ilesas.

La Policía Local de Alicante cortó la circulación en los dos sentidos de la carretera de La Cantera después de que la farola contra la que impactó el turismo invadiera la calzada.

Accidente mortal

De otro lado, un motorista ha fallecido en la madrugada de este lunes tras chocar con un coche y ser arrollado por otro en la N-332 a la altura de Santa Pola. Al parecer el fallecido había comenzado a hacer un adelantamiento antirreglamentario, según fuentes de la Guardia Civil.

El motorista, de 61 años, ha fallecido tras chocar frontalmente con un coche en el momento de realizar el adelantamiento y ha terminado arrollado por el turismo que circulaba justo detrás del vehículo contra el que impactó.

Los conductores de los turismos implicados han salido ilesos y tres acompañantes de sendos vehículos han resultado heridos leves.