SUCESOS EN ALCOY

Los bomberos acotan el incendio declarado en una fábrica textil del polígono industrial norte de Alcoy

El amplio dispositivo desplegado logró frenar el avance del fuego y evitar que alcanzara las empresas vecinas, saldándose el suceso sin daños personales más allá de la atención sanitaria al propietario por una crisis nerviosa

Redacción

Alicante |

Los bomberos acotan el incendio declarado en una fábrica textil del polígono industrial norte de Alcoy
Los bomberos acotan el incendio declarado en una fábrica textil del polígono industrial norte de Alcoy | Europa Press

El incendio declarado en una fábrica textil del polígono industrial Norte de Alcoy se ha dado por controlado a las 06:45 horas de este lunes. Los bomberos han logrado acotar las llamas con éxito, evitando que el fuego se propagara a las naves colindantes.

El aviso por las llamas se recibió a las 23.20 horas, cuando la alarma antiincendios alertó a varios vecinos. Tras su despliegue, lograron controlar el incendio sin que se extendiera a las naves colindantes ni se registraran heridos. No obstante, el dueño de la fábrica ha sido atendido por una crisis nerviosa al conocer que su negocio se estaba quemando.

En el operativo han intervenido los parques de bomberos de Cocentaina e Ibi, movilizando un amplio equipo técnico y humano. El despliegue ha contado con dos unidades de Mando y Jefatura, una autoescalera, dos bombas urbanas pesadas, una rural y otra nodriza, además de un equipo formado por un suboficial, un sargento, dos cabos y once bomberos.

Desde el cuerpo provincial han informado que un retén permanece en la zona desde primera hora de este lunes, a la espera de una pala mecánica para proseguir con las labores de extinción y desescombro.

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