La línea 7P duplicará su capacidad a primera hora para facilitar los traslados a los polígonos

Para responder a la creciente demanda, el Ayuntamiento de Alicante, mediante la Concejalía de Movilidad, ha reforzado la línea 7P del autobús urbano. Esta ruta conecta las principales áreas industriales de la ciudad con la avenida Óscar Esplá. Según ha informado el consistorio, a partir del próximo martes se incorporará un segundo vehículo a la primera salida de las 7:15 horas desde Óscar Esplá. Esta medida permitirá duplicar la capacidad actual, alcanzando una oferta total de 200 plazas.

El concejal de Movilidad, Carlos de Juan, ha señalado que esta medida busca "facilitar el acceso en transporte público a los puestos de trabajo en las áreas industriales y a otros puntos del recorrido y dar respuesta a la creciente demanda de esta línea, sobre todo en esta primera expedición".

Asimismo, el edil ha asegurado que esta línea ha tenido una "gran acogida" desde que se puso en marcha en 2023, al tiempo que ha resaltado que alcanzó los 58.628 pasajeros en 2025. Esta línea inicia su recorrido en la avenida Óscar Esplá y finaliza en la arteria principal de la Ciudad Empresarial Atalayas. El trayecto cuenta con 22 paradas y una duración estimada de 28 minutos, ofreciendo nueve servicios diarios por sentido en días laborables, desde las 07:15 hasta las 19:45 horas.

El trayecto facilita el acceso a puntos de interés como los juzgados de Benalúa y las zonas comerciales de la avenida de Orihuela y la carretera de Ocaña, además de Mercalicante en el Llano del Espartal. La línea continúa hacia los polígonos del Pla de la Vallonga y Atalayas, realizando un recorrido circular en ambas áreas industriales para optimizar el transporte de los empleados hasta sus centros de trabajo. Además, se complementa con la línea 7, con la que coincide en parte de su itinerario, si bien esta última extiende su recorrido a otros espacios como la ITV y el Centro Penitenciario de Fontcalent, por el área industrial del Pla de la Vallonga, y con la pedanía de El Rebolledo.