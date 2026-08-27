Detenido por robar joyas y dinero en las casas en venta que visitaba haciéndose pasar por un comprador

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que fingía estar interesado en comprar viviendas para sustraer el dinero y las joyas de los vendedores. El detenido, actuaba en las provincias de Murcia y Alicante y usaba una identidad falsa y varias líneas telefónicas a nombre de una persona ficticia para concertar las citas con los responsables de los inmuebles en venta.

La investigación, iniciada por la Guardia Civil de El Campello, ha permitido esclarecer cuatro hechos de este tipo con un perjuicio superior a los 56.000 euros. Al arrestado, de 58 años, se le atribuyen varios delitos de hurto cuando visitaba las viviendas en venta, simulando estar interesado. Arramblaba con joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor.

El detonante de la investigación estuvo en El Campello donde una de las victimas denunció que le habían sido sustraídos 5.500 euros durante la visita concertada a su vivienda en venta.

Modus Operandi

Al parecer, el hombre se ganaba la confianza de los propietarios en una primera visita para pedirles que le dejaran volver en solitario con la excusa de comprobar de nuevo el inmueble: momento que aprovechaba para los robos. En uno de ellos, habría sustraído 15.000 euros en efectivo y joyas valoradas en más de 35.000 euros.

La investigación continúa abierta y no se descarta que pueda haber nuevas víctimas.