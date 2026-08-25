Vectalia y la CEV organizan una jornada sobre los desafíos de los desplazamientos al trabajo de la nueva Ley de Movilidad Sostenible

¿Qué implica la nueva Ley de Movilidad Sostenible para las empresas? ¿Cómo afectará a los centros de trabajo con más de 200 empleados? ¿Cómo se pueden adaptar las empresas y realizar los Planes de Movilidad Sostenible para sus empleados? Todas estas preguntas tendrán su respuesta en la jornada que la Cátedra Vectalia Movilidad y la Confederación Empresarial (CEV) en Alicante han organizado para el próximo 3 de septiembre.

Bajo el lema de “La sostenibilidad en la movilidad al trabajo: derecho y obligación” se reunirán representantes de las administraciones públicas, empresas, profesionales y expertos del sector para analizar los retos y oportunidades que plantea la nueva Ley de Movilidad Sostenible, especialmente en relación con las empresas que cuentan con centros de trabajo de más de 200 personas trabajadoras. La jornada, que tendrá lugar a partir de las 10:00 horas en la Sala Altamira de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, pondrá el foco en la movilidad laboral y en las claves para la implantación de los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST), una herramienta de obligado cumplimiento a partir del próximo año y que está orientada para fomentar desplazamientos más eficientes y sostenibles y a adaptar la movilidad de las organizaciones a las nuevas exigencias normativas.

El encuentro pretende convertirse en un espacio de diálogo, intercambio de experiencias y generación de propuestas, favoreciendo la colaboración entre las administraciones, el tejido empresarial y los diferentes agentes vinculados a la movilidad y al empleo.

El evento

La inauguración contará con la participación de Salvador Ivorra, vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral de la Universidad de Alicante; César Quintanilla, presidente de la CEV en Alicante; Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana; y Luis Barcala, alcalde del Ayuntamiento de Alicante.

A las 11:00 horas, se celebrará una mesa redonda moderada por Luis Aragonés, director de la Cátedra Vectalia Movilidad, que contará con la participación de representantes de las administraciones autonómica y local, del ámbito empresarial y de la movilidad. La mesa redonda profundizará, según adelanta Aragonés en “cómo trasladar la nueva Ley de Movilidad Sostenible desde el cumplimiento formal a una planificación efectiva, abordando cuestiones como la coordinación entre empresas, administraciones y operadores para diseñar y evaluar los PMST (Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo)”. El debate pondrá especial atención en que muchos de los problemas de movilidad laboral trascienden los límites de cada empresa y requieren una visión territorial compartida, capaz de identificar necesidades comunes, coordinar actuaciones y orientar de forma más eficiente las inversiones y los servicios de movilidad.

En este contexto, la Cátedra Vectalia Movilidad está trabajando “en el desarrollo de una metodología común para el diagnóstico, la elaboración y el seguimiento de los PMST, con indicadores homogéneos y herramientas de análisis que faciliten a las organizaciones responder a las nuevas obligaciones legales y, al mismo tiempo, generar información útil para una planificación coordinada de la movilidad al trabajo”, apunta el profesor.

En la mesa redonda, que moderará Luis Aragonés, intervendrán Manuel Ríos, director general de Transportes de la Generalitat Valenciana; Antonio Galvañ, secretario autonómico de Empleo y director general de LABORA; Vicente José Seguí, director general de Empleo, Fomento y Nueva Economía del Ayuntamiento de Alicante; Noemí Vaquero, directora de la Oficina de Sostenibilidad y Movilidad de Merlin Properties; María Lurueña, directora general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral de la Generalitat Valenciana; y Allan Khochman, director de Movilidad de Vectalia en la Comunitat Valenciana.

La jornada permitirá abordar desde diferentes perspectivas cuestiones como la aplicación de las nuevas obligaciones en materia de movilidad, el papel de las empresas en la transformación de los desplazamientos laborales y las oportunidades que ofrecen los PMST para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la accesibilidad de los centros de trabajo.

La asistencia es gratuita, previa inscripción a través de la web de Vectalia. Además, aquellas personas que no puedan acudir presencialmente tendrán la posibilidad de seguir la jornada en directo por streaming a través de www.vectalia.es, facilitando así el acceso al encuentro a profesionales y organizaciones. Con esta iniciativa, la Cátedra Vectalia Movilidad, la CEV Alicante y Vectalia buscan contribuir al debate sobre el futuro de la movilidad laboral y promover soluciones que permitan afrontar de manera coordinada los cambios que está experimentando el sector, reforzando la colaboración público-privada como elemento clave para avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible.