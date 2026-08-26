La Policía Nacional arresta en Alicante al gerente de una empresa tras simular un robo con violencia en su propia oficina

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 45 años por simulación de delito y apropiación indebida. El arrestado, gerente de una empresa, denunció falsamente haber sido víctima de un robo con violencia en su oficina, asegurando que un asaltante le había golpeado y amenazado con un arma blanca para sustraer el dinero de la caja fuerte.

La investigación comenzó tras la denuncia del gerente, quien relató que, al oponerse al asaltante, este le provocó varias heridas en el abdomen con un objeto punzante y lo golpeó en la cabeza, dejándolo aturdido. Aprovechando este momento, el supuesto agresor entró en su despacho y sustrajo de la caja fuerte, que estaba entreabierta, un sobre con 6.500 euros en efectivo.

El denunciante buscó auxilio en un establecimiento cercano, desde donde se alertó a los servicios de emergencia. Tras ser atendido inicialmente por la Policía y el personal sanitario en el lugar, fue trasladado a un hospital para recibir asistencia adicional.

Sin embargo, la investigación reveló varias contradicciones. Los agentes descubrieron que, solo dos meses antes y poco después de la contratación del gerente, la empresa ya había sufrido el hurto de 2.450 euros de una caja de caudales, un hecho que también ocurrió en su presencia.

Además, el responsable de la empresa señaló que el gerente había acumulado de forma excepcional una cantidad inusual de efectivo —el posteriormente robado con violencia—, contraviniendo la política de la empresa diseñada precisamente para evitar este tipo de riesgos.

El denunciante afirmó que el suceso ocurrió poco después de las seis de la mañana. Sin embargo, a los investigadores les resultó sospechoso que fichara tan temprano, ya que nunca lo hacía, lo que le garantizaba estar solo en las instalaciones en el momento del supuesto asalto.

Por último, el parte médico aportado determinó que las heridas eran de carácter superficial y perfectamente compatibles con una autolesión.

El detenido ya ha sido puesto a disposición de los juzgados de Alicante.