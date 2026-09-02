La concentración solidaria de Alicante con Ceuta llega empañada por discrepancias políticas

La portavoz del gobierno municipal de Alicante, Cristina Cutanda (PP), ha hecho un llamamiento a la población para que acuda a la concentración prevista este miércoles a las 20.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) coincidiendo con el Día de Ceuta, en un contexto marcado por la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas migrantes en julio. Sobre ello, ha afirmado: "Ceuta no está sola, aunque se sienta, con razón, abandonada por el Gobierno central".
España no se puede permitir tener un gobierno que llegue tarde
"Esta movilización es también una llamada a la responsabilidad. España no puede permitirse un Gobierno que llegue tarde, que actúe sin la firmeza necesaria y que, ante una crisis de gravedad, permanezca más preocupado por buscar excusas y señalar a otros que por asumir responsabilidades y defender con determinación nuestras fronteras y nuestra integridad territorial", ha afirmado.
La portavoz ha agregado: "Queremos mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad a Ceuta y a los ceutíes en estos momentos en los que continúan viviendo una situación muy complicada tras la entrada masiva de inmigrantes hace ya un mes".
Cutanda ha incidido en que "el pueblo ceutí", con su presidente, Juan Jesús Vivas (PP), "a la cabeza, está dando un ejemplo a toda España". Además, ha remarcado que "desde Alicante" se quiere "que sepan" que están "con ellos" y que se va a reclamar que se tomen las medidas "necesarias para que puedan volver a vivir con normalidad en su ciudad, ejerciendo todos los derechos como españoles que les corresponden". "Alicante mañana estará con Ceuta y os esperamos a todos", ha zanjado.
Acto partidista
Desde la oposición, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que "no hay cortina de humo que tape" la "pésima gestión" de Barcala "al frente de este Ayuntamiento", que, a su juicio, tiene "un equipo de gobierno salpicado por corrupción, una ciudad totalmente abandonada con unos servicios públicos colapsados".
"Barcala utiliza los canales del Ayuntamiento de Alicante para convocar un acto de su partido y de Vox"
Y ha proseguido: "Obviamente, Alicante está con Ceuta, con los ceutíes. Compromís, de hecho, ha sido de los primeros partidos en criticar al Gobierno de España ante esta pésima gestión en esta crisis humanitaria. Y exigimos a los partidos, a las administraciones, que se pongan de acuerdo, que se coordinen para solucionar ya esta crisis humanitaria", ha sentenciado Mas.