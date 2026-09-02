La uva de mesa embolsada del Vinalopó es 'La uva de etiqueta'

La localidad alicantina de Agost ha acogido este año el corte simbólico del primer racimo de la uva embolsada del Vinalopó con el que arranca la campaña de recolección de 2026-27.

Además de los responsables de la Denominación de Origen Protegida, del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, ha participado también el presidente de la Diputación, Toni Pérez quien ha resaltado el valor de esta fruta, tanto por su calidad nutricional como por su vínculo con la tradición agrícola de la provincia, al tiempo que ha animado a su consumo.

“La uva de mesa es un producto que abandera nuestro territorio y se convierte en una gran embajadora en el mundo de los productos alicantinos”, ha apuntado Toni Pérez, quien ha destacado la sostenibilidad ambiental, económica y social que hay detrás del cultivo de la uva, “ya que miles de familias trabajan para que este producto llegue a los hogares, haciendo felices a millones de personas y generando con ello empleo y bienestar”.

El presidente ha recordado que la Diputación de Alicante “viene trabajando codo con codo con el sector, con nuestra agricultura y con nuestro producto primario, porque la uva cohesiona como pocos un valle, el del Vinalopó, demostrándonos que cuando hay esfuerzo y un mismo ADN somos capaces de unirnos, de hacer las cosas juntos y de hacerlas mejor”.

Asimismo, ha querido reconocer “el esfuerzo de la gente del campo para que las tierras den fruto y de ese fruto se genere empleo y este a su vez economía, y la economía genere cohesión social que nos permitan mantener vivos nuestros pueblos y ciudades, tengan el tamaño que tengan”.

Este acto marca el inicio de una nueva temporada para uno de los cultivos más estrechamente vinculados a la historia agrícola y a la economía del Vinalopó, una tierra en la que, durante generaciones, la producción de uva de mesa ha formado parte esencial del entorno y del sustento económico de numerosos municipios de la comarca.

Según ha recordado el responsable institucional, “no es solo una cuestión económica, puesto que la uva embolsada se ha convertido también en una seña de identidad gracias a una técnica de cultivo especialmente característica del Vinalopó, ya que los racimos permanecen protegidos individualmente mediante una bolsa de papel durante buena parte de su maduración”. Además, tal y como ha concretado Toni Pérez, “este cultivo cuida el campo, lo mantiene y, con ello, protege el medio ambiente”.

La uva de etiqueta

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) ha presentado una campaña bajo el lema 'La uva con etiqueta' con la intención de que los consumidores seamos capaces de diferenciar a primera vista esta uva que cuenta con un proceso de producción único, mediante el uso de bolsas que permiten proteger los racimos y retrasar su maduración hasta el mes de enero.

Además pone el foco de atención en el origen, la calidad y el futuro del cultivo, estima que la campaña se prolongue hasta finales de diciembre o principios de enero. Municipios como Agost, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda o la Romana se integran en este órgano que calcula una producción similar a las de los últimos años, pero de una calidad excepcional.

El acto, presidido por el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha contado también con la presencia del alcalde de Agost, Juan José Castelló, el presidente de la DOP Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, José Enrique Sánchez, el conseller de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, la consellera de Turismo, Marian Cano, así como alcaldes de la comarca y agricultores y empresarios del sector. También han estado presentes la vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna, así como los diputados provinciales Carlos Pastor y Carmen Sellés.