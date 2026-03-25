Seis detenidos en Alicante por venta de drogas desde una asociación cannabica del centro de la capital

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han detenido en Alicante a seis personas de entre 23 y 52 años acusadas de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Los arrestados presuntamente utilizaban un club privado de fumadores como punto de venta de sustancias estupefacientes. Tres de los supuestos autores de estos delitos son el presidente de esa asociación cannábica, la tesorera y la secretaria.

La investigación se desarrolló tras recibir informaciones que indicaban la posible existencia de un lugar donde supuestamente se vendía droga. En concreto, en un local de una zona céntrica de la ciudad.

Allí se percibió un "constante trasiego de jóvenes que acudían y tras un breve espacio de tiempo, abandonaban el lugar de manera apresurada", algo que generó "alarma social entre el vecindario", ha señalado el cuerpo policial en un comunicado.

En base a ello, se desarrollaron diversos dispositivos de vigilancia en los alrededores del local investigado, donde presuntamente se podrían estar vendiendo sustancias estupefacientes bajo una supuesta cobertura legal.

Como resultado de esas vigilancias, los agentes determinaron el "constante trasiego" de personas que entraban y salían del local tras al parecer comprar la droga, por lo que vieron acreditado que el club "operaba como punto de venta" al que "podía acceder cualquier persona" a adquirir la sustancia y llevársela, "sin necesidad de ser socio o miembro de la asociación".

"Reiteración delictiva"

Según la Policía, las pesquisas también revelaron una "reiteración delictiva" en la asociación cannábica investigada, porque ya fue objeto de una intervención policial en 2020 y su 'modus operandi' seguía siendo el mismo.

Ante lo recabado, se realizaron gestiones para comprobar la titularidad del local y de las personas responsables de la asociación, así como la comprobación de los posibles permisos y licencias correspondientes. Así, los agentes averiguaron que la actividad solicitada "no era" la de un club privado de fumadores y que "no estaba autorizado fumar en el interior del establecimiento".

Registro del local

En la fase de explotación operativa, se solicitó a la autoridad judicial un mandamiento de entrada y registro, que dio como resultado la intervención de 517 gramos de marihuana, 66 gramos de hachís, 75 cigarros de marihuana y 1.300 euros en efectivo.

Durante esta intervención policial, los agentes detuvieron a tres personas (dos varones y una mujer) acusadas de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Asimismo, en el interior localizaron a varios clientes que estaban consumiendo estupefacientes, quienes recibieron la correspondiente acta de sanción administrativa. La Policía ha resaltado que algunos de ellos "no eran miembros ni figuraban dados de alta en los registros de la asociación investigada".

Según el cuerpo policial, cada uno de los arrestados "tenía una función dentro de la asociación". Así, "mientras uno ejercía labores de encargado, otro hacía funciones de dispensa de la sustancia estupefaciente a los clientes y la mujer detenida se encargaba de la gestión de control de acceso".

Tras el operativo policial realizado, y al considerar que sobre los miembros de la junta de gobierno de la asociación existía una posible responsabilidad penal, se realizaron gestiones que dieron como resultado la detención de tres personas más (un varón y dos mujeres) que ostentaban los cargos de presidente, tesorera y secretaria, por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Todas las diligencias policiales practicadas fueron remitas al juzgado de instrucción en funciones de guardia de Alicante.