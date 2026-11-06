Sanidad ha licitado el proyecto de una unidad de hospitalización psiquiátrica en el Hospital Doctor Balmis de Alicante

La Conselleria de Sanidad ha licitado los servicios técnicos para la redacción del proyecto y la dirección de las obras de una nueva unidad de hospitalización psiquiátrica en el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante.

La futura instalación permitirá disponer de 10 camas de hospitalización psiquiátrica en el propio centro y atender las urgencias de salud mental del departamento Alicante-Hospital General durante las 24 horas.

La licitación de los servicios de redacción del proyecto y dirección facultativa cuenta con un presupuesto de más de 126.700 euros. El coste de las obras se estima en 1,3 millones euros y se desarrollarán sobre una superficie aproximada de 505 metros cuadrados, incluyendo una terraza exterior.

La actuación permitirá adaptar las instalaciones a las necesidades específicas de la hospitalización psiquiátrica y facilitar una atención adecuada a las características de estos procesos asistenciales.

Actualmente, los pacientes del departamento Alicante-Hospital General que precisan atención psiquiátrica urgente son derivados al Hospital Sant Joan d’Alacant donde también se realizan los ingresos hospitalarios. La futura unidad permitirá modificar este circuito y atender a estos pacientes en su propio hospital de referencia, si bien se mantendrá la colaboración entre ambos departamentos en los casos que lo precisen por sus condiciones clínicas.

El Hospital Sant Joan d’Alacant dispone de 30 camas de hospitalización psiquiátrica para personas adultas y otras seis específicas para trastornos de la conducta alimentaria. Estas instalaciones atienden tanto a pacientes de su propio departamento como a los procedentes del departamento Alicante-Hospital General.

Actividad asistencial

La actividad asistencial registrada durante 2025 refleja la dimensión de esta demanda. Durante ese año, el Hospital de Sant Joan atendió 1.684 urgencias psiquiátricas de personas residentes en el departamento Alicante-Hospital General, lo que supone una media de 4,6 urgencias diarias.

En cuanto a la hospitalización, de las 772 altas registradas en el Hospital de Sant Joan durante el mismo periodo, 363 correspondieron a pacientes residentes en el departamento Alicante-Hospital General, lo que representa el 47 % de la actividad de hospitalización psiquiátrica del centro.