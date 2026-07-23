Rescatados 43 inmigrantes, ocho de ellos menores, y detenidos tres patrones en Alicante

La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal tras el rescate de dos pateras en aguas de la provincia de Alicante. En total, 43 personas, entre ellas ocho menores de edad, fueron auxiliadas en dos intervenciones desarrolladas entre el pasado domingo y este martes.

Según ha informado la Policía Nacional, dos de los arrestados, ambos de nacionalidad nigerina, patroneaban una de las embarcaciones, localizada este martes a unas 30 millas de Calpe. En ella viajaban 29 personas de origen subsahariano: 21 hombres, tres mujeres y cinco menores.

El tercer detenido, de nacionalidad argelina, era el presunto patrón de la segunda patera, avistada el pasado domingo a 25 millas de la Isla de Tabarca. En esta embarcación viajaban 14 personas de procedencia argelina: diez hombres, una mujer y tres niños.

Todos los ocupantes de ambas pateras fueron trasladados al puerto de Alicante tras ser rescatados.

Las detenciones fueron practicadas por agentes del Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), que se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias de ambos viajes y la presunta responsabilidad de los patrones.