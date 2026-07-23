INMIGRACIÓN

Rescatados 43 inmigrantes, ocho de ellos menores, y detenidos tres patrones en Alicante

La Policía Nacional ha detenido a tres presuntos patrones de dos pateras rescatadas frente a la costa de Alicante, en las que viajaban 43 personas, entre ellas ocho menores. Las embarcaciones fueron interceptadas en dos operaciones desarrolladas entre el domingo y el martes, y todos sus ocupantes fueron trasladados al puerto de Alicante.

Redacción

Madrid |

Detenidos tres patrones tras el rescate de 43 migrantes en dos pateras frente a la costa de Alicante
Detenidos tres patrones tras el rescate de 43 migrantes en dos pateras frente a la costa de Alicante | Agencia EFE

La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal tras el rescate de dos pateras en aguas de la provincia de Alicante. En total, 43 personas, entre ellas ocho menores de edad, fueron auxiliadas en dos intervenciones desarrolladas entre el pasado domingo y este martes.

Según ha informado la Policía Nacional, dos de los arrestados, ambos de nacionalidad nigerina, patroneaban una de las embarcaciones, localizada este martes a unas 30 millas de Calpe. En ella viajaban 29 personas de origen subsahariano: 21 hombres, tres mujeres y cinco menores.

El tercer detenido, de nacionalidad argelina, era el presunto patrón de la segunda patera, avistada el pasado domingo a 25 millas de la Isla de Tabarca. En esta embarcación viajaban 14 personas de procedencia argelina: diez hombres, una mujer y tres niños.

Todos los ocupantes de ambas pateras fueron trasladados al puerto de Alicante tras ser rescatados.

Las detenciones fueron practicadas por agentes del Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), que se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias de ambos viajes y la presunta responsabilidad de los patrones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid