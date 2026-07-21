'Hálito': la instalación que transforma el aliento humano en agua en Alicante

Una instalación convierte en agua el aliento de más de 200 personas en el Museo de Aguas de Alicante. Es la propuesta de la artista Anna Pastor, que durante un año y medio recogió el aliento de más de doscientas personas para condensarlo y transformarlo en agua. El resultado puede verse en la instalación 'Hálito', creada específicamente para los Pozos de Garrigós, sede del Museo de Aguas de Alicante, dentro del séptimo Ciclo de Arte y Medio Ambiente.

La exposición parte de la idea de que todo lo que respiramos alguna vez estuvo en otro cuerpo y convierte ese gesto cotidiano en una experiencia artística a través del agua, el vidrio, el vídeo y la imagen digital, integrada en los antiguos aljibes del museo.

La instalación se acompaña de tres vídeos de alientos exhalados registrados en cámara super lenta, en los que la respiración aparece como una forma visible, lenta y casi escultórica.

Sensores instalados en el espacio registran CO2, temperatura, humedad y actividad de los visitantes. A partir de esos datos, el sistema genera una visualización en constante transformación. La pieza no mide la respiración de una persona concreta, sino que construye una imagen dinámica del ambiente común que se forma durante la visita.

Con este proyecto, Anna Pastor profundiza en su investigación sobre los sistemas vivos, la interdependencia y la relación entre arte, ciencia y filosofía. La exposición ha superado los 3.000 visitantes en su primer mes y podrá visitarse hasta el próximo 9 de septiembre.