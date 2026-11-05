El Puerto de Alicante aprueba la primera ordenanza del sistema portuario estatal para regular los ensayos tecnológicos

La Autoridad Portuaria de Alicante ha presentado la ordenanza reguladora de su sandbox o banco de pruebas tecnológicas, un instrumento que permitirá experimentar con nuevos procesos y soluciones aplicados a la actividad logística y portuaria en condiciones reales, controladas y con todas las garantías.

Con esta iniciativa, el Puerto de Alicante se convierte en el primero de España que dispone de una ordenanza que regula expresamente un entorno controlado de pruebas para la innovación. La normativa, en la que se empezó a trabajar en julio de 2025, establece procedimientos definidos, criterios de evaluación y un marco de seguridad jurídica para que empresas, emprendedores, investigadores y desarrolladores tecnológicos puedan ensayar sus proyectos en el recinto portuario.

Imán para la Innovación

Durante el acto de presentación, el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez, ha destacado que la ordenanza representa un paso importante para que el Puerto de Alicante esté mejor preparado para los retos del futuro: “Queremos ser un imán para atraer innovación eimplantarla. Que el puerto se convierta en un referente para quienes tienen soluciones innovadoras, un lugar en el que las ideas encuentren oportunidades y puedan transformarse en soluciones útiles para la sociedad y para todo nuestro sistema productivo”.

El Puerto de Alicante es el primero que desarrolla una ordenanza que regula cualquier prueba piloto relacionada con la tecnología

Luis Rodríguez.- Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante

Por su parte, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha afirmado que la importancia principal de esta ordenanza pionera es que aporta seguridad jurídica a las actuaciones del banco de pruebas tecnológicas del Puerto: “Es un ordenamiento totalmente novedoso en un entorno portuario que nos enorgullece especialmente al tratarse de un caso de éxito de transferencia de conocimiento pionero”.

La rectora ha puesto asimismo en valor la labor de la autora de la ordenanza: “La solvencia de este trabajo de la profesora Bustos, especialista en responsabilidad civil, implementación de entornos de pruebas y movilidad aérea innovadora, supone un paso adelante en la consolidación de la relación entre la Universidad de Alicante y el Puerto de Alicante. Nos satisface que la investigación que generamos no se quede en los despachos y tenga una aplicación real”.

La catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Alicante y autora de la ordenanza, Yolanda Bustos, ha señalado que “los entornos portuarios en España también deben estar al nivel de otras iniciativas europeas”. En este sentido, ha considerado que “la ordenanza alicantina puede servir de referencia a otras autoridades portuarias que quieran regular sus propios bancos de pruebas”.

El nuevo sandbox pretende contribuir a la atracción de talento y proyectos, mejorar la eficiencia y la competitividad del puerto y facilitar la incorporación responsable de nuevas tecnologías, sin renunciar a la seguridad, la protección del medio ambiente y las garantías que deben regir la actividad portuaria. Nuestro objetivo, en palabras de José Manuel Ramos, jefe de Innovación de la Autoridad Portuaria de Alicante, es “dotarnos de las herramientas necesarias para atraer innovación y ser los primeros en adoptar esa tecnología.

Concocatoria de los Premios de Innovación

Durante el acto de presentación de la ordenanza, Luis Rodríguez ha reiterado el compromiso de la Autoridad Portuaria con la innovación: “Muestra de ello es la primera edición de los Premios a la Innovación, que se celebrarán el próximo 15 de diciembre en la terminal de cruceros del muelle 14”

Las bases, recientemente publicadas, contemplan cinco categorías: Innovación, Competitividad, Sostenibilidad, Impacto Social y Conexiones.

También ha recordado que el 20 por ciento de los proyectos presentados en la última edición de Ports 4.0 organizados a nivel nacional por Puertos del Estado contaron con el respaldo de la Autoridad Portuaria de Alicante.