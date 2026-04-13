Puente, Pérez Llorca y Barcala presentan el parque central de Alicante pero sin el soterramiento del tramo final

El Parque Central sobre el soterramiento de las vías de tren a su llegada a Alicante ha sido presentado esta mañana por parte del ministro de Transportes, Oscar Puente. Este pulmón verde tendrá 220.000 metros cuadrados y 2.100 metros de largo, entre la Vía Parque y la actual estación de Adif con un presupuesto estimado de 420 millones de euros. Así lo han acordado las tres administraciones públicas que integran la sociedad AVANT, constituida hace ahora 23 años por el Ayuntamiento, la Generalitat y el citado ministerio.

En concreto, han llegado a 7 acuerdos, donde han incluido algunas de las peticiones de los vecinos, que “cuanto antes” (esa ha sido la única referencia temporal del ministro) se plasmarán en un convenio vinculante que determine las competencias de cada administración y un cronograma de las obras. El futuro parque integrará la infraestructura ferroviaria que queda sin soterrar cubriéndola con un entorno verde que contará con espacios comerciales y de ocio.

El ministro ha comentado que la transformación comenzó hace ya un año, con el inicio de las obras para la remodelación de la playa de vías de la estación, en la que se han invertido 20,2 millones de euros y que culminarán con la puesta en marcha de un total de 14 vías de tren: 10 en ancho estándar y cuatro en ancho ibérico para Cercanías. Oscar Puente ha explicado que, el tráfico se diseñará de forma perimetral para que toda la zona verde sea peatonal y se mantiene el Puente Rojo pero sustituyendo las rampas de acceso por dos rotondas a ambos lados.

Con relación a la edificabilidad se produce una redistribución de la trasladando la construcción de las viviendas previstas al borde oeste el futuro parque, a ambos lados del PAU 1 y del barrio de Ciudad de Asís. Por lo que respecta a la estación histórica, se pondrá en valor como pieza central con la recuperación de su imagen original, pero en la parte sur, se hará una plaza, también verde que integra los ficus y el acceso a la estación central del TRAM que ya está construyendo la Generalitat.

La estación recuperará su aspecto original | Ministerio de Transportes

El ministro ha explicado que lo próximo será la firma de un convenio vinculante para definir la responsabilidad de cada administración y que esta sea asumida cuanto antes.

Oscar Puente, ministro de Transportes

El ministro ha destacado que esta es la “transformación urbana más importante que Alicante ha vivido en décadas”, en palabras del ministro Puente, se viene urdiendo desde hace más de 20 años y responde a una reivindicación histórica de la ciudadanía, que veía en las vías del tren una auténtica brecha urbana.

En la misma línea el alcalde de Alicante, Luis Barcala ha destacado la importancia de ponerse de acuerdo en un proyecto que ha calificado de “transformador” para el futuro y para el interés general de los alicantinos, independientemente del color de las administraciones públicas implicadas. Además, teniendo en cuenta la demanda histórica de los vecinos que quieren un parque continuo, lineal que una a los barrios del entorno.

Barcala ha añadido que este proyecto está más cerca que nunca en convertirse en una realidad que los alicantinos vienen pidiendo desde hace tres décadas para que una ciudad sea “lo que quiere ser”.

Luis Barcala, alcalde de Alicante

Por la parte que le toca a la Generalitat, el President, Juan Francisco Pérez Llorca ha destacado también el proyecto de la estación central del TRAM que, en función del diseño del parque Central ha modificado su diseño para hacer una plaza en superficie y soterrar el parking proyectado inicialmente en la llamada “puerta sur” de la estación. Pérez Llorca se ha referido al ministro para reivindicar la misma colaboración con las infraestructuras más que demandadas y todavía pendientes de esta provincia.

Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana

El President han apostillado que “invertir en Alicante tiene además un interesante retorno y ha puesto como ejemplo la rentabilidad de la línea Madrid-Alicante que ha experimentado un 7% en el merecimiento de pasajeros.

Los vecinos no están tan contentos

A la presentación han sido invitados los responsables de los distintos colectivos, asociaciones y organismos implicados en esta demanda de toda la ciudad de Alicante.

Entre ellos, los representantes del Movimiento ‘Vecindario por un Parque Central” cuyo portavoz, Vicente Alcaraz ha anunciado que someterán esta presentación en una asamblea al criterio de los vecinos y en ella decidirán si vuelven a las movilizaciones.

Y es que no les termina de convencer lo expuesto hoy porque lo que quieren es que la zona verde tenga total prioridad, frente a otras cuestiones como la estación intermodal y otros aspectos que contempla este proyecto. Alcaraz ha dicho que “ya era hora de que se presentara este proyecto que ahorra la mitad del presupuesto” dando prioridad a la cuestión de las viviendas frente a la petición de esta zona verde que siguen exigiendo los vecinos.

Vicente Alcaráz, de 'vecindario por un parque central'

Junto a los vecinos se ha posicionado el portavoz de Compromís, Rafa Mas quien, también se ha felicitado porque por fin se está hablando del Parque Central por parte del Ministerio y la Generalitat, pero se pregunta cual ha sido el papel del Ayuntamiento que “no ha escuchado” lo que piden los alicantinos.

Por su parte la portavoz socialista Ana Barceló se ha felicitado porque Alicante tiene más cerca la posibilidad de coser la brecha que suponen las vías para los barrios del entorno, gracias al compromiso de las tres administraciones, mientras que los concejales de Vox no han ido a la presentación.