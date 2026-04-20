La provincia de Alicante lidera la recogida selectiva de envases de vidrio en 2025

Ecovidrio, el único SCRAP especializado en vidrio que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, ha dado a conocer los resultados de reciclaje de envases de vidrio en la provincia de Alicante en 2025. En el pasado ejercicio, los alicantinos depositaron un total de 46.220 toneladas de envases de vidrio en los contenedores verdes de Alicante. Un resultado prácticamente en línea con el año anterior que se enmarca en una caída del consumo estimada en torno al 2%, que impacta directamente en el volumen de residuos generados y posteriormente recuperados.

En concreto, durante 2025, cada ciudadano de la provincia depositó 22,8 kg de vidrio en los casi 12.800 contenedores verdes que hay por todo Alicante, lo que equivale a 78 envases por persona, una cifra superior a la media estatal (20 kg y 68 envases por habitante) y autonómica (17,5 kg y 60 envases). En total, en la provincia de Alicante se depositaron más de 158 millones de envases, lo que equivale a más de 433 mil envases al día y más de 300 por minuto.

Así, gracias al compromiso de los alicantinos, la provincia de Alicante lidera la aportación ciudadana al contenedor verde de la región, por delante de las provincias de Valencia (13,9 kg/hab.) y Castellón (12,6 kg/hab.). Además, entre los municipios más recicladores (de más de 5.000 habitantes) de la provincia de Alicante, destacan Teulada, con 83 kg/hab., Jávea, con 61,66 kg/hab., y Benidorm, con 55,49 kg/hab. Además, en esta última ciudad se ha incrementado la recogida selectiva un 4,6% respecto al año anterior.

En palabras de Manuel Sala, gerente de Ecovidrio en la Comunitat Valenciana: “Los alicantos han demostrado una vez más su compromiso con el reciclaje de envases de vidrio y la separación en origen, con unos resultados que sitúan a la provincia de Alicante a la cabeza de la Comunitat Valenciana y una contribución ciudadana superior a la media nacional. Sin embargo, no podemos conformarnos y debemos seguir trabajando para incrementar los niveles de recogida. La corresponsabilidad y el compromiso compartido entre ciudadanía, ayuntamientos e industria será clave para seguir fortaleciendo el sistema”.

Beneficios ambientales en Alicante

El vidrio es un material 100 % reciclable de manera infinita y sin perder calidad, lo que convierte al sistema de recogida separada de envases de vidrio en el modelo más eficaz, eficiente y ambientalmente sostenible. Gracias al reciclaje de vidrio en la provincia de Alicante durante 2025, se ha logrado:

• Evitar la emisión de más de 26.800 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a las emisiones de más de 12.500 coches retirados de la circulación durante un año.

• Ahorrar más de 33.000 MWh de energía, lo que equivale al consumo energético de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana durante más de un mes.

• Evitar la extracción de más de 55.400 toneladas de materias primas, lo que equivale a más de 46 veces el peso del Cristo Redentor de Brasil.

Comunidad Valenciana

En todo el territorio de la Comunitat Valenciana la recogida selectiva de envases de vidrio alcanzó las 94.854 toneladas durante 2025. Así, cada ciudadano valenciano depositó en el contenedor verde 17,5 kg de envases de vidrio (unos 60 envases por persona), cifra que posiciona al territorio ligeramente por debajo de la media estatal (20kg/hab y 68 envases por persona).

Además de todo el vidrio depositado en los contenedores verdes, Ecovidrio recuperó, de forma complementaria, más de 21.500 toneladas de residuos de envases de vidrio que no fueron correctamente separadas en origen y que pudieron recuperarse en las plantas de Residuos Urbanos de la Comunitat Valenciana, reintegrándolas así en el ciclo productivo. Esta cifra refleja los esfuerzos de Ecovidrio por identificar nuevas fórmulas que permitan aumentar las cifras de recuperación de envases de vidrio en todo el territorio.

La hostelería

Gracias a su experiencia sobre el terreno y su afán en convertirse en el mejor aliado de la hostelería en el Estado, Ecovidrio también ha avanzado en el objetivo marcado en su estrategia EcoVares de lograr un 76% de establecimientos recicladores a finales de 2025. Así, durante el pasado año, a nivel autonómico, la entidad ha impactado a más de 10.500 establecimientos hosteleros.

La IA y el reciclaje

En 2025, Ecovidrio ha afianzado su apuesta por EcoBarrios, la estrategia que tiene por objetivo acelerar el incremento de la separación selectiva de envases de vidrio en determinadas zonas del Estado con mayor potencial de crecimiento. Gracias a sus casi 30 años operando sobre el terreno, Ecovidrio cuenta con un histórico de datos de recogida diaria por contenedor de los más de 260.000 contenedores que existen en todo el país.Sus avanzadas capacidades tecnológicas y el uso de la inteligencia artificial permiten realizar análisis por barrios para determinar aquellos de todo el territorio que tienen un mayor potencial de crecimiento en la recogida de residuos de envases de vidrio. En esos municipios se aplican medidas correctoras adaptadas a sus necesidades de contenerización y movilización ciudadana. Además, el uso de la inteligencia artificial ha permitido a Ecovidrio desarrollar la tecnología necesaria para evitar desbordamientos en los contenedores y rutas de recogida más eficientes.

Resultados en España

Con una cuota de mercado de más del 98%, Ecovidrio ha alcanzado una tasa estimada de reciclaje de vidrio del 72,3 % en 2025, superando así los objetivos fijados por el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, que establecía una tasa de reciclado del 70% para 2025, cifra que España alcanzó hace 2 años. En términos absolutos, durante el año pasado, la recuperación de residuos de envases de vidrio alcanzó en 2025 las 1.042.834 toneladas. Más del 90 % del total, unas 981.094 toneladas, provino de la separación en origen a través del contenedor verde, lo que pone de manifiesto la eficacia del modelo de recogida mediante este sistema. Así, la aportación ciudadana al contenedor verde registró un incremento del 0,3% respecto al año anterior en un contexto de caída estimada del consumo en torno al 2% que impacta directamente en el volumen de residuos generados y, posteriormente, recuperados. Durante 2025, cada ciudadano depositó 20 kg de vidrio, el equivalente a 68 envases por habitante. En España se depositaron en los contenedores verdes más de 3.100 millones de envases, el equivalente a unos 9 millones de envases al día, unos 6.300 por minuto.

Por ciudades, las capitales que lideraron la aportación ciudadana al contenedor verde en nuestro país fueron San Sebastián (con 35,8 kg/hab), Pamplona (29,1 kg/hab) y Bilbao (25,1 kg/hab), ciudades en las que el consistorio ha cedido las operaciones de contenerización y recogida a Ecovidrio para su posterior tratamiento y reciclaje. A estas le siguen Palma (24,2 kg/hab), Vitoria-Gasteiz (22 kg/hab), Barcelona (21,8 kg/hab), Granada (21,5 kg/hab), Burgos (20,8 kg/hab), Segovia (20,3 kg/hab) y Santander (19,9 kg7hab); con una aportación ciudadana por encima de la media nacional.

Sobre Ecovidrio

Ecovidrio es el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen. Desde 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y el arranque de sus operaciones en 1998, Ecovidrio trabaja para hacer realidad la transformación de nuestros pueblos y ciudades ante los retos de la economía circular, para que el esfuerzo de empresas, administraciones y comunidades prospere gracias al conocimiento, dedicación y capacidad de innovación de la entidad. A lo largo de más de 25 años, Ecovidrio ha diseñado un sistema de reciclaje eficaz, eficiente y sostenible; que cuenta con el compromiso y la confianza de casi 6.000 compañías envasadoras que hacen posible el reciclaje de vidrio a través del Punto Verde. Este sistema ha permitido que, hoy en día, se reciclen en España siete de cada diez envases de vidrio.