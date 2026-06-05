Los trabajos del Corredor Verde del río Monnegre arrancan en diciembre

La Diputación de Alicante ha celebrado una jornada sobre el Corredor Verde del río Monnegre organizada por la institución provincial, la Generalitat Valenciana y el Instituto Universitario de la UA en la que se ha anunciado que en el mes de diciembre arrancarán las primeras actuaciones de este proyecto, cuyo presupuesto total supera los 15 millones de euros y que conectará la presa de Tibi con la desembocadura del río en El Campello a través de 22 kilómetros.

La vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, y el comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, han sido los encargados de inaugurar este encuentro para informar a los ayuntamientos implicados -Tibi, Xixona, Alicante, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant y El Campello- y a entidades sociales y ambientales de los detalles de este proyecto que permitirá recuperar, poner en valor y ordenar el corredor, integrando criterios ambientales, hidrológicos, paisajísticos, sociales y de uso público.

Ana Serna Vicepresidenta | Diputación de Alicante

“Gracias al impulso del Comisionado, este proyecto, que arrancó en 2021 desde la Diputación y la UA, comienza a hacerse realidad, lo que demuestra que cuando las instituciones colaboran, cuando la universidad aporta conocimiento, cuando los municipios se implican y cuando la sociedad civil acompaña, los proyectos pueden avanzar”, ha destacado Serna, quien ha puesto en valor que el corredor verde del río Monnegre “permitirá mejorar la capacidad del territorio para absorber impactos, reducir riesgos, conectar espacios naturales, recuperar paisajes y ofrecer a la ciudadanía lugares de encuentro”.

En una primera fase, que arrancará en diciembre de 2026 tras el encargo realizado por la Generalitat a Tracsa, se procederá, en cada uno de los seis municipios implicados, a la mejora del cauce del río mediante la eliminación de especies invasoras, principalmente cañas, y colocación de tela geotextil para impedir de nuevo su crecimiento. Para este fin, este año los presupuestos autonómicos ya contienen una primera partida de 384.450 euros, según ha detallado Raúl Mérida, quien ha elevado a 3,4 millones de euros el importe total destinado solo a desbroce y trituración del cañaveral y vegetación intrusiva. El resto, hasta los 15,5 millones de euros también financiados por la Generalitat, se destinará a la restauración de la cubierta vegetal, cubrimiento y mantenimiento de coberturas opacas, movimiento de tierras y construcción de terraplenes, adecuación de vía ciclista, etc…

Asimismo, se empezará ya a trabajar en la redacción de los proyectos básicos para la senda ciclista, los miradores, la laguna o los caudales ecológicos. En este sentido, el comisionado para la Recuperación ha explicado que el proyecto contempla también una ciclo-vía de 22 kilómetros y la construcción de una pasarela que unirá los paseos marítimos de El Campello y Muchavista.

“El proyecto del Corredor Verde del río Monnegre tendrá una gran incidencia en la protección del territorio ante posibles inundaciones -ya que el mismo actuará como parque inundable- y ante altas temperaturas – contará con zonas de sombra-”, ha destacado Mérida, quien ha puesto en valor, asimismo, la vinculación de esta iniciativa con la cultura del agua.