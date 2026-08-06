Aumento en el uso de ecoparques móviles en Beniarbeig y Parcent

El presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, recorre este verano los 52 municipios de la entidad para reunirse con representantes y técnicos locales, conocer sus necesidades y evaluar la red de ecoparques móviles.

Esta semana, González de Zárate se ha desplazado a Beniarbeig y Parcent. Dos visitas en las que se ha podido evaluar el funcionamiento de la red de ecoparques móviles del Consorcio y, también, coordinar acciones futuras orientadas a sensibilizar a la población y mejorar las tasas de reciclaje.

Tras su visita a Beniarbeig y Parcent, el presidente del Consorci Mare ha subrayado el incremento del uso de los ecoparques móviles, lo que evita que aparatos eléctricos, pilas o residuos textiles acaben en el vertedero.

Según el último informe de la entidad, el uso de las instalaciones fijas y móviles ha crecido en estas localidades de forma exponencial. Durante el primer semestre del año se registraron 408 entradas de residuos en Beniarbeig, una cifra que casi iguala a la alcanzada a lo largo de todo 2025.

En Parcent, se detectaron un total de 208 entradas desde enero hasta junio del 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. A juicio del presidente de la entidad, estas cifras reflejan una "mayor sensibilización de la ciudadanía" a la hora de separar los residuos y utilizarlas instalaciones adecuadas.

Además, el último informe del Consorci Mare muestra otro dato de interés. Y es que tanto en Beniarbeig como en Parcent, los pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, los metales, los textiles, la madera y los muebles ocupan los primeros puestos de la lista de residuos que llega a las instalaciones.