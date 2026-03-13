Primer día de paros en el TRAM de Alicante convocados por los maquinistas

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) inicia este viernes su calendario de paros en Metrovalencia y Tram de Alicante, que tendrá un 75 % de servicios mínimos.

La huelga se llevará a cabo tras "haber agotado" las vías de negociación de sus reivindicaciones, centradas en que Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) atienda "las carencias de seguridad" y garantice "un trato justo" para los maquinistas en la negociación colectiva.

Para el calendario de marzo (del 13 al 19), en los días de paros se han fijado unos servicios mínimos del 75 % en todas las líneas de metro y tranvía, que se ampliarán al 80 % entre el 15 y el 19 de marzo, los días principales de las Fallas de València, ha informado FGV.

Falta de voluntad de FGV

El secretario de Ferrocarriles Autonómicos, José Javier Bleda, ha considerado abusivos y "elevadísimos" los servicios mínimos, de los más altos que se han fijado en FGV.

Bleda ha manifestado a la agencia EFE que el pasado 4 de marzo hubo una reunión en el Tribunal de Arbitraje Laboral en la que el Semaf hizo "el esfuerzo para que la empresa dijera si entendía que podía haber alguna salida o propuesta para desbloquear la situación", sin alcanzar ningún acuerdo.

Asimismo, ha señalado que entre el comité de huelga y la empresa no ha habido negociación "por falta de voluntad de la empresa" pues el comité de huelga está "plenamente dispuesto a abordar una negociación".

El Semaf, sindicato profesional del colectivo de conducción, representa alrededor de la mitad de la plantilla de los 500 maquinistas de FGV, según ha indicado.

Horarios de los paros

En el TRAM de Alicante serán los días 13, 16, 18, 20, 24 y 26, todos ellos de 07:00 a 10, de 13 a 16 y de 19 a 21 horas.