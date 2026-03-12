La Generalitat asume la regeneración del río Montnegre entre el pantano de Tibi y el Campello para la que se destinan 3,5 millones de euros

La Generalitat destinará 3,5 millones a la creación de un corredor verde a lo largo del cauce del río Montnegre, que trascurre desde Tibi a El Campello, con el objetivo de dotar a la zona de una infraestructura medioambiental que refuerce la resiliencia del territorio ante futuros fenómenos meteorológicos adversos. El proyecto, que contará con la colaboración de la Diputación de Alicante, se convertirá en el corredor verde más largo de la provincia alcanzando los 20 kilómetros de longitud, y en el primero que cuenta con zonas de laminación.

Así lo ha anunciado el Comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, quien se ha reunido con la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna, y los alcaldes de los municipios por los que transcurre este río: Tibi, José Luis Candela; Xixona, Isael, Lopez,; Mutxamel, Rafael García; El Campello, Juanjo Berenguer; así como con representantes de los ayuntamientos de Alicante y de Sant Joan d’Alacant.

Al encuentro, en el que se han expuesto las líneas maestras del proyecto y en el que los representantes municipales han tenido la oportunidad de hacer sus aportaciones, ha asistido también la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo.

“Vamos a recuperar el río Monnegre como eje verde y de movilidad al servicio de toda la ciudadanía de la provincia de Alicante. La iniciativa constituye un hito en el desarrollo territorial y ambiental de la zona, ya que además de recuperarse un área natural, también se aumenta la resistencia del territorio frente a riadas”, ha señalado Raúl Mérida.

Por su parte, Ana Serna ha destacado que el proyecto nació en la Diputación de Alicante, en colaboración con la Universidad de Alicante, a través de la Cátedra del Agua, y ha agradecido que la Generalitat se sume a una iniciativa "tan interesante".

La Generalitat asume el proyecto

Mérida ha recordado que ya existía un proyecto anterior respecto al Montnegre que hizo la Diputación de Alicante, “pero después de lo ocurrido con la dana del pasado 29 de otubre de 2024 y con el precedente de la dana de 2019, que tuvo lugar precisamente en la provincia de Alicante, en Orihuela, desde la Generalitat hemos pasado a considerar este proyecto como estratégico”.

“Por eso, desde el Comisionado para la Recuperación hemos asumido la gestión de esta iniciativa dentro de nuestra estrategia de recuperación enmarcada en el Plan Endavant, utilizando como base el proyecto de la Diputación de Alicante, y con la colaboración de la Universidad de Alicante”, ha añadido.

El comisionado ha anunciado que la primera actuación que se va a realizar será la restauración del cauce a través de una encomienda a Tragsa, una iniciativa que está previsto ejecutar a finales de 2026 o principios de 2027.

En el marco de este proyecto, desde la Generalitat se va a llevar a cabo la limpieza y reforestación del cauce del Montnegre con bosque de ribera autóctono, la creación de zonas inundables y de laminación que hagan de barrera frente a inundaciones y la habilitación de espacios para el disfrute de la ciudadanía, como una red de senderos y áreas de descanso.

“Vamos a regenerar un paisaje cultural de gran valor, potenciaremos la narrativa del agua, que estará presente a lo largo de todo el recorrido y cuyo uso racional constituye una de las señas de identidad de los alicantinos, revalorizaremos el patrimonio hidráulico y reforzaremos el eje turístico desde la costa hacia el interior”, ha apuntado Raúl Mérida.

El comisionado para la Recuperación ha explicado también que la iniciativa contribuirá iniciar la integración del espacio metropolitano Alicante-Elche entorno a una red de infraestructuras verdes.

Plan Endavant

Esta medida se enmarca en el Plan Endavant de la Generalitat, que tiene como objetivo la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana tras la dana y el impulso de una estrategia integral en las tres provincias (Alicante, Valencia y Castellón) para aumentar la resiliencia del territorio frente a futuros fenómenos meteorológicos extremos.

“Estamos aprovechando las lecciones aprendidas tras la catástrofe natural para impulsar la resistencia del territorio a lo largo de toda la Comunitat Valenciana. Por ello, el Plan Endavant contempla soluciones estratégicas, orientadas al largo plazo, que mejoren la resiliencia y favorezcan una regeneración integral del entorno teniendo en cuenta sus condiciones”, ha señalado Raúl Mérida.