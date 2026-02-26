La Policía Nacional detiene en Alicante a seis individuos por blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas

La investigación se inició a raíz de dos investigaciones paralelas relacionadas con la información inicial conocida sobre la existencia de un individuo, con antecedentes por narcotráfico, reclamado por la Justicia de Argentina y que se sospechó que podía estar escondido ent un chalé entre Alicante y la Sierra del Maigmó.

Posteriormente, se averiguó que el entorno relacionado con este hombre podría tener relación con delitos de blanqueo de capitales en nuestro país, por lo que se amplió el foco de la investigación. Así, aunaron sus esfuerzos los agentes encargados del caso de la Brigada Provincial de Policía Judicial, pertenecientes al Grupo de Blanqueo de Capitales y el Grupo de Delincuencia Violenta, con el fin de averiguar el paradero del prófugo y líder de la trama.

Viviendas adquiridas con financiación ilícita

Los agentes supieron de una persona relacionada con el investigado, que en el año 2021 adquirió una vivienda sin financiación. Seguidamente, el análisis patrimonial de los principales responsables de las actividades delictivas investigadas, de cara a acreditar su financiación y facilitar así su decomiso tal y como se establece en la legislación vigente, evidenció la existencia de mecanismos para integrar los beneficios de la actividad delictiva en el circuito legal, lo que supondría la comisión de un delito de blanqueo de capitales por parte de los miembros de la organización delictiva investigada.

De otra parte, entre los años 2004 y 2008 el entramado adquirió dos viviendas en Alicante, cuya cuota hipotecaria se viene abonando a través de ingresos de efectivo realizados por familiares directos con dinero de origen desconocido, a pesar de que ninguno de los sujetos investigados tiene vida laboral suficiente para la adquisición de tal patrimonio inmobiliario.

Además, entre el periodo 2021-2023, incrementaron el patrimonio inmobiliario nuevamente en tres viviendas más por importes totales de 605.000 euros, sospechándose que el principal investigado podría estar sirviéndose de ellas como almacén de dinero o sustancias ilícitas que le permitan mantener el nivel de vida y los activos relacionados con el.

Agraciados con más de 30 premios de Lotería de Navidad

Los avances en la investigación, permitieron averiguar que, la mayor parte de las viviendas se habían financiado con premios de diferentes sorteos de Lotería Nacional, concretamente sorteos de Navidad, sobre las que recaen diversas sospechas de operativa de blanqueo de capitales consistente en la compra de boletos premiados. En concreto, se detectó que el entorno más cercano del objetivo, había sido agraciado con 33 décimos entre los años 2020 a 2024, con un importe total neto de 506.032 euros.

Armas de fuego y más de 1.500.000 euros entre dinero y activos

Finalmente, con todo lo averiguado, se llevó a cabo la explotación de la operación, que se saldó con la detención de seis personas por los delitos investigados, entre las que figuraba el principal responsable de la trama que llevaba seis años oculto evadiéndose de la acción de la justicia.

En el transcurso del operativo establecido en la ciudad de Alicante, donde participaron diferentes unidades de la Policía Nacional, se llevaron a cabo un total de diez registros domiciliarios -viviendas y trasteros-, donde se intervinieron un fusil de asalto M70 con dos cargadores y 144 cartuchos, dos pistolas reales, un arma supuestamente de fogueo con su cargador, un cargador para arma de fuego, seis cartuchos de calibre 12, 24 cartuchos de calibre 22, 42 cartuchos 9 mm supuestamente de fogueo, ocho cartuchos de 9 mm, tres balizas de seguimiento, una micro cámara, 39 teléfonos móviles, 70.425 euros en efectivo y diversa documentación.

Del mismo modo, se intervinieron diferentes activos de la organización desarticulada, consistentes en; siete inmuebles valorados en cerca de un millón de euros, cuatro vehículos de gama media/alta y 19 productos bancarios con saldo a fecha actual de 650.000 euros, estando aún por determinar su saldo total.