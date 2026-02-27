La planta de tratamiento de voluminosos del Consorci Mare en El Campello estará terminada en mayo

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, avanza en las obras de la futura planta de tratamiento de voluminosos del Complejo Ambiental de Campello. La construcción de esta innovadora instalación, que tendrá una capacidad de tratamiento de 30.000 toneladas anuales, finalizará el próximo mes de mayo, cumpliendo el plazo previsto.

La planta de voluminosos cuenta con una inversión total de 5.639.401,05 euros, de los cuáles 5.378.787,35 euros provienen de los fondos europeos Next Generation, otorgados por la Generalitat Valenciana a través del programa GVA Next y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

“Hemos realizado una visita a las obras de la nave, acompañados por el gerente del Consorci Mare, y estamos avanzando a un ritmo excelente, cumpliendo con los plazos marcados para finalizar la planta el próximo mes de mayo,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, que visitó las obras esta semana. “Esta instalación nos permitirá tratar las 30.000 toneladas de enseres y voluminosos que producen nuestros 52 municipios, dando una segunda vida a estos residuos tan complicados de valorizar”.

La nueva planta de tratamiento de voluminosos se posiciona como una instalación de vanguardia. Gracias a sus sistemas de trituración, clasificación y triaje manual, podrá recuperar materiales complejos como muebles y colchones, tradicionalmente difíciles de valorizar. Además, el centro triplica la capacidad anual actual de tratamiento de voluminosos —pasando de 10.000 a 30.000 toneladas—, garantizando un servicio más económico y eficiente a los 52 municipios consorciados.