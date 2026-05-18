TENTATIVA DE HOMICIDO

Piden doce años de cárcel para un hombre que intentó matar a su expareja quebrando una orden de alejamiento

El acusado llamó a la vivienda de su expareja y cuando le abrió intentó agredirla con un cuchillo causándole una herida en el antebrazo izquierdo

Redacción

Alicante |

El teléfono de atención a las victimas de violencia de género
El teléfono de atención a las victimas de violencia de género | EP

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante ha señalado para este lunes el juicio contra un hombre acusado de intentar matar a su expareja, respecto de la que tenía en vigor una prohibición de aproximación y comunicación.

La Fiscalía solicita para él una pena de prisión de doce años y ocho meses por un delito de homicidio en grado de tentativa, dos delitos de quebrantamiento de medida cautelar y un delito continuado

de amenazas.

Con un cuchillo

Puerta de la Audiencia Provincial de Alicante
Puerta de la Audiencia Provincial de Alicante | EFE/ Morell

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del 6 de junio de 2025, cuando el encausado llamó a la puerta de la casa en la que la víctima vivía con sus hijos y la mujer le abrió al pensar que era uno de ellos. Según el Ministerio Fiscal, el encausado entró, sacó un cuchillo y se lo intentó clavar en el pecho y en el abdomen a la víctima, mientras la amenazaba de muerte.

La mujer se cubrió con los brazos y sufrió una herida en el antebrazo izquierdo que tardó 10 días en curar y necesitó puntos de sutura. Con anterioridad a estos hechos, el hombre habría mandado audios a los familiares de la víctima en los que la amenazaba de

muerte.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer