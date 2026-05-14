El Colegio de Médicos de Alicante inaugura el 'Museo de la Medicina Doctor Balmis'

El 'Museo de la Medicina Dr. Balmis' del Colegio Oficial de Médicos de Alicante ha abierto sus puertas al público este miércoles en el Palacio de Congresos del COMA. El Museo nace con el objetivo de "preservar la memoria" de la profesión médica en la provincia, "rendir homenaje" a quienes la hicieron avanzar durante los más de 125 años de historia del Colegio y para "compartir con la sociedad alicantina un patrimonio médico de extraordinario interés histórico".

La provincia de Alicante se volcó con el COMA en esta "inolvidable cita" a la que han asistido autoridades municipales y sanitarias, representantes académicos, médicos e investigadores, estudiantes de Medicina y distintas personalidades de la sociedad alicantina.

Una jornada "histórica" que supone la culminación de un "intenso trabajo desarrollado durante los últimos cinco años, en los que el COMA ha impulsado la recuperación, catalogación y puesta en valor de miles de piezas que permiten recorrer la evolución de la Medicina de la provincia desde principios del siglo XX hasta nuestros días, y comprender cuánto ha cambiado la profesión sin perder su esencia, el cuidado del paciente".

Un proyecto que refuerza la apuesta del Colegio por "la cultura, la divulgación científica y la defensa del legado médico de la provincia". Entre los fondos del Museo destacan un electroencefalógrafo de principios del siglo XX, una mesa de oftalmólogo de 1900, un aparato portátil de rayos X que viajaba hasta los pueblos de la montaña para atender a los pacientes, instrumental quirúrgico, libros de anatomía, antiguos equipos de laboratorio, piezas de ginecología, urología, neurología, asistencia respiratoria, aparatos de oftalmología, material de laboratorio y equipos que durante décadas formaron parte del día a día de hospitales y consultas médicas, ha indicado el COMA en un comunicado.

Un espacio abierto a todos

El visitante podrá descubrir también una consulta de médico rural, en una recreación repleta de detalles. Estos son solo algunos de los objetos que podrán verse en el nuevo 'Museo de la Medicina Dr. Balmis' del COMA. Un espacio abierto a los médicos colegiados, pero también a estudiantes, investigadores, profesionales sanitarios, familias y ciudadanos interesados en conocer de cerca cómo se exploraba, diagnosticaba u operaba en otras épocas.

Cada vitrina muestra una parte de esa evolución; cada pieza ayuda a explicar de donde viene la medicina actual y qué papel han desempeñado generaciones de médicos alicantinos en el avance científico, técnico y humano de la asistencia sanitaria.

Pero el 'Museo de la Medicina Dr. Balmis' "no es solo una colección de objetos, sino que es, sobre todo, un relato sobre la historia médica de Alicante, sobre la vocación de servicio y el vínculo permanente entre los médicos y la sociedad".

El Museo incorpora además un reconocimiento a médicos ilustres alicantinos que dejaron una huella decisiva en la provincia. Entre ellos ocupa un lugar especial la Dra. Virginia Soler, nacida en Alcoy y primera médica colegiada de Alicante, cuya trayectoria será protagonista de una exposición temporal coincidiendo con la inauguración.

La muestra permitirá conocer detalles sobre la trayectoria personal y profesional de esta pionera, "una mujer que tuvo que superar numerosas dificultades para abrirse camino en una época en la que la presencia de mujeres en la Medicina era todavía excepcional". Una exposición cedida para la ocasión por el Ayuntamiento de Alcoy y el Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia UPV.

Donaciones desinteresadas de entidades, profesionales y particulares

Durante la inauguración del Museo, el presidente del COMA, el Dr. Hermann Schwarz, ha expresado el agradecimiento del COMA "a todas las instituciones y particulares que han hecho posible convertir en realidad este proyecto: médicos, hospitales, entidades y particulares que han contribuido con donaciones desinteresadas a reunir un patrimonio que, a partir de ahora, deja de pertenecer solo a la memoria privada de consultas, centros sanitarios o domicilios para convertirse en un legado compartido". "Su generosidad ha permitido exponer estas piezas de enorme valor histórico y emocional", ha agregado.

Por último, el Dr. Schwarz ha invitado a visitar el 'Museo de la Medicina Dr. Balmis' para que sea un espacio "vivo y compartido". "Porque este Museo pertenece al Colegio, pero queremos que sea una aportación del COMA a Alicante, a su historia y a su patrimonio cultural. Un espacio de referencia dentro del circuito cultural de nuestra provincia para alicantinos y visitantes, de entrada libre y gratuita", ha apuntado.

Entre los asistentes al evento, cabe destacar la presencia del director territorial de la Conselleria de Sanidad en Alicante, Dr. Francisco J. Ponce; el concejal de Sanidad de Alicante, D. Luis Alfonso Morata; los expresidentes del Colegio de Médicos de Alicante, Dr. Antonio Arroyo, Dr. José Pastor, y Dra. Mª Isabel Moya, en la actualidad vicepresidenta 1ª de la Organización Médica Colegial de España (OMC); autoridades académicas de la UA, UMH y de la UPV; miembros de la Junta Directiva del COMA; así como una nutrida representación de los distintos sectores de la sociedad alicantina.