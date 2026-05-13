El Raval Roig exige políticas urbanas que blinden la identidad de los barrios y su habitabilidad.

El barrio del Raval Roig quiere blindar su identidad y garantizar su habitabilidad mediante un Plan Estratégico Participativo. Este documento, fruto de meses de trabajo colectivo que ha sido expuesto en la sede de la Sociedad Cultural y Deportiva Marina, ante una asamblea vecinal que reclama un cambio de rumbo en las políticas urbanas de la ciudad. Lo que hace único a este plan es su sólida base académica y científica, ya que ha sido desarrollado bajo el paraguas del proyecto SocialLab de la Universidad de Alicante, contando con la dirección técnica de especialistas como Maria Ayara Mendo Pérez (arquitecta), Alicia Rius (experta en Políticas de Igualdad), Samuel Ortiz (geógrafo) y Esmeralda Martinez Salvador (arquitecta), y la financiación del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la UA.

La asamblea de presentación del Plan Estratégico | AAVV Raval Roig-La Ermita

El rigor y la experiencia

Esta alianza entre el rigor universitario y la experiencia a pie de calle ha permitido elaborar un diagnóstico técnico sin precedentes que busca "soñar y construir un futuro donde la convivencia sea el eje vertebrador". El plan no se limita a señalar carencias, sino que propone soluciones tangibles de urbanismo participativo y diseño con perspectiva de género. Entre las propuestas más ambiciosas que los vecinos han puesto sobre la mesa destaca la peatonalización estratégica de la calle Virgen del Socorro para recuperar el espacio público para el peatón, así como una intervención urgente en la Plaza Topete para limitar el exceso de terrazas y devolver el equilibrio entre el descanso vecinal y la actividad comercial.

La ambición del documento se extiende a la recuperación del patrimonio histórico y la creación de dotaciones sociales. El vecindario ha señalado la necesidad imperiosa de rehabilitar las bóvedas de la calle Madrid y de establecer un Centro Social comunitario, proponiendo como ubicaciones las antiguas escuelas o la propia sede de la Marina. Asimismo, en un contexto de emergencia climática, el plan técnico diseñado con la UA contempla la creación de refugios climáticos y la plantación de arbolado en arterias críticas como la Avenida de Denia y la calle San Cayetano, además de la transformación del solar de La Balsa en un espacio de convivencia con sombra y renaturalización que mitigue el efecto de isla de calor en el barrio.

La jornada de presentación, cargada de un fuerte espíritu reivindicativo, sirvió también para medir el apoyo político a estas demandas ciudadanas. Representantes municipales del PSOE y Compromís asistieron al acto para conocer los detalles técnicos y vecinales de la propuesta, mientras que las formaciones de Vox y EU Podem excusaron su asistencia por motivos de agenda. Por su parte, el equipo de gobierno del Partido Popular no estuvo presente en el evento, una ausencia que la Asociación de Vecinos ha respondido con proactividad: ya se ha cursado una solicitud de reunión formal con el concejal de Urbanismo. El objetivo de la asociación es que este Plan Estratégico, avalado por la Universidad de Alicante, no quede en un cajón, sino que se convierta en la base de negociación para las próximas inversiones municipales en el barrio.