CASO 'LES NAUS'

La Policía Nacional notificará a los funcionarios que no acudieron, la nueva cita para que declaren como testigos

Los tres funcionarios municipales a los que supuestamente no les llegó la citación tendrán que declarar como testigos el miércoles 20 de mayo

Redacción

Alicante |

La promoción Les Naus de la Playa de San Juan
La promoción Les Naus de la Playa de San Juan | Agencias

La magistrada que instruye la causa de las Viviendas de Protección Pública de 'Les Naus', titular del juzgado de instrucción numero 5 de Alicante ha vuelto a citar como testigos a los tres funcionaros del Ayuntamiento que no comparecieron el viernes pasado. La nueva cita es el 20 de mayo, junto con la declaración de uno de los investigados.

Según fuentes del TSJCV, la citación para el viernes 8 de mayo se cursó a través de un oficio remitido a la dirección de correo electrónico del propio Ayuntamiento alicantino, la misma a través de la que se requirió en su día el expediente administrativo. Sin embargo, no acudieron porque por motivos que no han trascendido, la cita no les llegó por los cauces internos municipales. La nueva citación para estos testigos de cara al día 20 se efectuará ahora por la unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados.

Citan a un investigado

Igualmente, la magistrada ha dejado sin efecto la citación para el 5 de junio de un investigado; beneficiario de una de las viviendas a petición de su representación legal. La nueva fecha de esa declaración es también el 20 de mayo.

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